能源行业开发者资源
一个为能源行业的开发者提供 SDK、技术资源等内容的中心。
应用程序框架和 SDK
NVIDIA CUDA-X
NVIDIA® CUDA-X 依托于 NVIDIA CUDA® 而构建，包含多种库、工具和技术；与仅使用 CPU 的替代产品相比，CUDA-X 可为人工智能 (AI)、高性能计算等多个应用领域带来显著的性能提升 (HPC)。
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RAPIDS
NVIDIA RAPIDS™ 开源软件库和 API 套件使您能够完全在 GPU 上执行端到端数据科学和分析管道。RAPIDS 根据 Apache 2.0 授权，由 NVIDIA 基于广泛的硬件和数据科学经验进行孵化。
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NVIDIA EGX
NVIDIA EGX™ 平台可凭借易于部署的云原生软件堆栈、一系列经过验证的服务器和设备，用于轻松部署 AI 应用的 Helm 图表，以及在其产品和服务中提供 EGX 的广泛合作伙伴生态系统，将加速 AI 计算的强大功能引入边缘服务器。
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PGI OpenACC
配备 OpenACC® 的 PGI 社区版让科学家和研究人员能够仅通过少量编程工作，即可便捷地利用加速计算。您可以将编译器“提示”或指令插入 C、C++ 或 Fortran 代码中，以便 PGI OpenACC 编译器在 GPU 和 CPU 上卸载及运行代码。
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HPC SDK
NVIDIA HPC 软件开发套件 (SDK) 包含经过验证的编译器、库和软件工具，对于最大程度提高开发者的工作效率以及高性能计算 (HPC) 应用程序的性能和可移植性至关重要。
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ExxonMobil 使用 OpenShift 和 NVIDIA GPU 进行机器学习
了解如何在 OpenShift 平台上使用 NVIDIA GPU，以及 ExxonMobil 的数据科学家和工程师如何使用开源容器进行 AI 和机器学习。
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SaltNet：生产级自动化盐模型构建管道
了解生产级工作流程的开发，该工作流程利用 NVIDIA GPU 准确快速地识别盐结构。
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油藏模拟演变：从 Kepler 到 Ampere 等
了解完整 GPU 加速为油藏建模带来的好处和功能，包括有关性能和预测的历史观点。
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在边缘加速机器学习：实时良好工程
实时机器学习支持边缘的定量分析。如要以令人满意的时间窗口计算结果，硬件和软件应能达到任务要求。
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充分利用 GPU 超级计算机进行地震成像
本演示展示了现代地震应用程序的移植情况，例如逆时偏移、全波形反演以及向 GPU 加速的 Pangea III 超级计算机的单向迁移。
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用于密集传感器 IoT 预后的自动异常检测
低延迟和高吞吐量对于实现实时流预后至关重要，特别是在云环境中。了解 Oracle 的高级机器学习模式识别方法 MSET2 的 NVIDIA GPU 加速如何大幅降低延迟并提高吞吐量。
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NVIDIA 深度学习培训中心
NVIDIA 深度学习培训中心 (DLI) 针对 AI 和加速计算提供实操培训，旨在解决现实问题。培训可通过自定进度式在线课程或面对面的讲师授课式研讨会进行。
借助容器进行高性能计算
了解如何使用容器化环境进行 HPC 应用程序开发，从而降低代码的复杂性并提高代码的可移植性和效率
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使用 DeepStream 完成智能视频分析的 AI 工作流程
加速计算基础知识 – CUDA C/C++
了解如何使用最基本的 CUDA 技术和 NVIDIA Nsight™ Systems 分析器加速和优化现有的仅靠 CPU 驱动的 C/C++ 应用程序，以利用 GPU 的强大功能。
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加速计算基础知识 – OpenACC
了解如何使用高级 GPU 编程语言 OpenACC 在多个 GPU 集群上构建和优化异构应用程序。
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