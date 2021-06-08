机器人和边缘 AI 应用
程序的开发人员资源
新闻、SDK、技术资源等的中心。
应用程序框架和 SDK
机器人与自动化
基于NVIDIA Omniverse ™构建的NVIDIA Isaac ™ Sim可访问 NVIDIA PhysX 和 RTX 光线追踪技术，以实现逼真的机器人模拟，从而在虚拟工业环境中进行培训和测试。它包括增强的合成数据生成功能并支持 ROS/ROS2 应用程序。开始使用
ISAAC SIM
NVIDIA Isaac SDK™使您能够构建和部署商业级、人工智能驱动的机器人。该工具包包括加速机器人开发的构建块和工具，这些开发需要人工智能增强感知、导航和操作功能。探索 ISAAC SDK
边缘人工智能和物联网
NVIDIA JetPack™ SDK 是用于构建边缘 AI 应用程序的综合解决方案。 JetPack SDK 支持所有 NVIDIA® Jetson™ 硬件模块和开发套件。 Jetson 是一个完整的模块系统 (SOM)，具有各种功能、性能和外形尺寸，可帮助您根据需要构建自主智能机器。开始使用
JetPack
NVIDIA Fleet Command是一个混合云平台，用于在边缘进行大规模集中管理。通过一个控制平面，任何拥有浏览器和互联网连接的人都可以部署应用程序、无线更新软件以及监控位置运行状况。学习关于
Fleet Command
人工智能驱动的计算机视觉
用于计算机视觉的预训练模型和TAO ToolkitTAO Toolkit 可以快速开发和适应机器人和自主机器用例的高精度 AI 模型。访问预先训练的模型
NVIDIA DeepStream可让您在广泛的自动化应用程序中构建和部署由 AI 驱动的智能视频分析应用程序和服务。
了解有关
DeepStream SDK
TensorRT
NVIDIA® TensorRT™ 是一个用于高性能深度学习推理的开源平台，其中包括推理优化器和运行时，可为您的医疗保健应用程序提供低延迟和高吞吐量。了解 TensorRT
高性能计算
NVIDIA HPC 软件开发套件NVIDIA HPC 软件开发套件 (SDK) 包括经过验证的编译器、库和软件工具，对于最大限度地提高开发人员的工作效率以及 HPC 应用程序的性能和可移植性至关重要。了解 HPC SDK
NVIDIA® Triton 推理服务器
简化生产中大规模人工智能模型的部署。它是一款开源推理服务软件，让团队可以在任何基于 GPU 或 CPU 的基础设施（云、数据中心或边缘）上从任何框架部署训练有素的 AI 模型。了解更多
实时协作
NVIDIA Omniverse™支持在单一交互式模拟环境中进行实时协作，并通过一键即时输出逼真的超高保真度、光线追踪和路径追踪渲染。开始使用 OMNIVERSE
对话式人工智能、姿势和注视估计
NVIDIA Riva是一款 SDK，用于构建和部署融合视觉、语音和其他传感器的 AI 应用程序。它提供了完整的工作流程来构建、训练和部署 GPU 加速的 AI
系统，这些系统可以使用视觉提示（例如手势和注视）以及上下文中的语音。
Riva中使用的预训练模型和脚本可在NVIDIA® NGC™ 目录中免费获取。
点播讲座
Isaac Sim 中的模拟到真实
在Omniverse上与Isaac Sim 一起在虚拟环境中训练和测试机器人，然后转移到由 Jetson 驱动的物理机器人。本次网络研讨会在 GTC 2021 上举行，将回顾Isaac Sim 提供的最新功能。立即观看
使用 NVIDIA Isaac SDK 构建机器人应用程序
本次会议涵盖 NVIDIA Isaac SDK 机器人平台及其为开发人员带来的优势，包括引擎、感知 GEMS（具有高性能机器人算法的软件包）、工作流程以及下一版本中的内容。立即观看
与机器人创建基于手势的交互
了解如何训练您自己的手势识别深度学习管道。我们将从预先训练的检测模型开始，将其重新用于手部检测，并将其与专门构建的手势识别模型一起使用。立即观看
NVIDIA 深度学习培训中心 (DLI)
NVIDIA 深度学习培训中心 (DLI) 提供人工智能和加速计算方面的实践培训，以解决现实世界的问题。培训可采用自定进度的在线课程或面对面的讲师指导研讨会的形式。
人工智能在预测性维护中的应用
了解如何识别时间序列数据中的异常和故障，估计相应零件的剩余使用寿命，并使用此信息将异常映射到故障条件，从而最大限度地减少计划外停机。了解更多
Jetson Nano 上的 DeepStream 视频分析入门
在本课程中，您将学习使用 JupyterLab 笔记本通过深度学习视频分析从视频流中提取有意义的见解。 NVIDIA Jetson Nano™。了解更多
工业检测深度学习
探索如何结合卷积神经网络和循环神经网络，通过计算机视觉和自然语言处理来生成图像和视频剪辑中内容的有效描述。解决需要多种类型数据输入的深度学习问题。了解更多
机器人深度学习
继续在 NVIDIA Jetson™ 上为嵌入式应用创建机器人解决方案，并训练机器人根据视觉输入启动正确的输出。了解更多
使用 NVIDIA 端到端深度学习平台进行自动缺陷检测
了解传统质量检测的问题以及深度学习如何解决这些工业检测任务。阅读博客
使用 MATLAB 在 NVIDIA Jetson平台上进行快速原型设计
使用 MATLAB 创建原型并在NVIDIA Jetson Nano™ 开发套件等硬件上部署深度学习算法。阅读博客
在 NVIDIA Jetson平台上构建用于 AI 处理的多摄像头媒体服务器
在 NVIDIA Jetson™ 平台上构建简单、实时的多摄像头媒体服务器，用于 AI 处理。通过使用GStreamer Daemon (GstD)、GstInterpipe GStreamer Daemon (GstD)、GstInterpipe 和NVIDIA DeepStream SDK ，您可以开发一个可扩展且强大的原型，用于从多个不同的源捕获视频。阅读博客
推出Jetson Xavier NX，世界上最小的自主系统人工智能超级计算机
探索NVIDIA Jetson Xavier™ NX如何帮助您在小型、低功耗的环境中部署需要高性能 AI 和复杂深度神经网络 (DNN) 的下一代自主系统和智能边缘设备 - 移动机器人、无人机、智能相机、便携式医疗设备、嵌入式物联网 (IoT) 系统等。阅读博客
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