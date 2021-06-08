NVIDIA® TensorRT™ 是一个用于高性能深度学习推理的开源平台，其中包括推理优化器和运行时，可为您的医疗保健应用程序提供低延迟和高吞吐量。

NVIDIA DeepStream 可让您在广泛的自动化应用程序中构建和部署由 AI 驱动的智能视频分析应用程序和服务。

用于计算机视觉的预训练模型和 TAO Toolkit TAO Toolkit 可以快速开发和适应机器人和自主机器用例的高精度 AI 模型。

NVIDIA JetPack™ SDK 是用于构建边缘 AI 应用程序的综合解决方案。 JetPack SDK 支持所有 NVIDIA® Jetson™ 硬件模块和开发套件。 Jetson 是一个完整的模块系统 (SOM)，具有各种功能、性能和外形尺寸，可帮助您根据需要构建自主智能机器。

高性能计算 NVIDIA HPC 软件开发套件NVIDIA HPC 软件开发套件 (SDK) 包括经过验证的编译器、库和软件工具，对于最大限度地提高开发人员的工作效率以及 HPC 应用程序的性能和可移植性至关重要。 了解 HPC SDK

NVIDIA® Triton 推理服务器 简化生产中大规模人工智能模型的部署。它是一款开源推理服务软件，让团队可以在任何基于 GPU 或 CPU 的基础设施（云、数据中心或边缘）上从任何框架部署训练有素的 AI 模型。 了解更多