Isaac Nova Orin
加速自主移动机器人开发和部署的先进计算和传感器平台通知我
将在今年晚些时候推出。
集成式解决方案
使用旨在解决大型和高度动态环境中复杂 AMR 挑战的一体化、完全集成的计算和传感解决方案，最大限度地缩短您的开发周期并加快您的产品上市之路。
3D 看世界
先进的传感器有助于实现 360 度全方位的感知覆盖。传感器的多样性和冗余性可实现新功能，并更大限度地延长正常运行时间。
计算
畅享若干种先进的硬件加速算法，运行速度惊人，AI 性能高达 550TOPS 以及高带宽传感器输入。无线更新的未来证明。
Jetson AGX Orin
Isaac Nova 包含多达 2 个 Jetson AGX Orin、用于高分辨率/高速摄像头的高吞吐量接口 (GMSL) 和大量 IO 端口。传感器连接可确保在不同的传感器之间使摄像头拍摄和全局时间戳同步。
Jetson AGX Orin 配备 NVIDIA Ampere 架构 GPU 和 Arm Cortex-A78AE CPU，以及新一代深度学习和视觉加速器。高速接口、更快的内存带宽和多模态传感器支持，可满足多个并行的 AI 应用流水线。
Nova – 3D 传感器套件
Isaac Nova 添加了更多传感器，为 AMR 带来 3D 感知，使其能够在由高动态障碍物、其他 AMR 和人类组成的大型环境中运行。3D 理解确保更高的正常运行时间和可用性。
超声波
用于障碍物检测的环绕式超声波传感器。
摄像头
用于远程操作的广角鱼眼相机和用于感知任务的立体相机的组合。
激光雷达
用于确保安全的短距离 2D 激光雷达和用于导航和测绘的 3D 激光雷达的组合。
测距
用于精确测距的 IMU、Wheel 编码器和 GPS。
组合用于近距离视觉的广角鱼眼相机，搭配用于检测更远距离的高保真深度相机。
- 2 个深度感知立体 (RGB) 摄像头 (2.3MP @60fps)
- 4 个远程操作的广角 (RGB) 摄像头 (2.3MP @60fps)
2D 和 3D 激光雷达组合实现安全运行、导航和地图构建。
- 2 个导航 2D 激光雷达（可选择用于安全运行）
- 1 个3D 地图构建 3D 激光雷达（可选）
接近传感
- 8 个超声传感器
机器人测距
- IMU 用于精确定位和确定正确的标注。
人机交互
- 扬声器和麦克风
支持 Isaac Nova Orin 的软件
传感器驱动
- Nova 传感器驱动 – 即将推出
Isaac GEM
- VSLAM
- 目标检测/分类
- 3D 目标姿态估计
- 用于障碍物感知的 3D 环境重建
- 语义图像分割
- DeepMap 地图创建与更新 – 即将推出
- 远程操作 – 即将推出
参考应用
- 集成 NVIDIA CuOpt ，用于多机器人规划 – 即将推出
NOVA Orin 计算图形
常见问题解答
Isaac NOVA Orin 是一款先进的计算和传感器平台，可加速 AMR 开发和部署；Isaac NOVA Orin 由多达两台 Jetson AGX Orin 计算机和一套适用于新一代 AMR 的传感器套件组成。
Isaac Nova Orin 开发者套件将于今年晚些时候推出。
详情将于今年晚些时候公布。
配备多达两台 Jetson AGX Orin 计算机和多样化/冗余传感器套件（包含两个立体 RGB 摄像头、四个广角摄像头、两个激光雷达、八个超声传感器、可选的 3D 激光雷达以及麦克风和扬声器）。Isaac Nova 支持以下功能：
- 强大的 360 度感知
- 动态导航和 3D 避障
- 丰富的 3D 地图创建与更新内容
- 借助远程操作和 NLU，实现人机交互
除此之外，Isaac Nova 开发者套件还设计为可通过无线方式接收软件更新。
有关 Jetson 的问题，请参阅 Jetson 常见问题解答