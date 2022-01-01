



Jetson AGX Orin

Isaac Nova 包含多达 2 个 Jetson AGX Orin、用于高分辨率/高速摄像头的高吞吐量接口 (GMSL) 和大量 IO 端口。传感器连接可确保在不同的传感器之间使摄像头拍摄和全局时间戳同步。

Jetson AGX Orin 配备 NVIDIA Ampere 架构 GPU 和 Arm Cortex-A78AE CPU，以及新一代深度学习和视觉加速器。高速接口、更快的内存带宽和多模态传感器支持，可满足多个并行的 AI 应用流水线。

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