面向金融服务的开发者资源
一个为金融服务行业的开发者提供新闻、SDK、技术资源等内容的中心。
应用程序框架和 SDK
CUDA
CUDA® 是 NVIDIA 专为图形处理单元 (GPU) 上的通用计算开发的并行计算平台和编程模型。借助 CUDA，开发者能够利用 GPU 的强大性能显著加速计算应用程序。
在经 GPU 加速的应用程序中，工作负载的串行部分在 CPU 上运行，且 CPU 已针对单线程性能进行优化，而应用程序的计算密集型部分则以并行方式在数千个 GPU 核心上运行。
立即下载
RAPIDS
通过 RAPIDS 开源软件库套件和 API，您可以在 GPU 上执行完整的端到端数据科学和分析流程。RAPIDS 根据 Apache 2.0 授权，由 NVIDIA® 基于广泛的硬件和数据科学科学经验进行孵化。RAPIDS 利用 NVIDIA CUDA® 基元进行低级别计算优化，并通过用户友好型 Python 接口实现 GPU 并行化和高带宽显存速度。
开始使用
自动混合精度
深度神经网络训练传统上依赖于 IEEE 单精度格式；但是，借助混合精度，您可以在保持单精度实现的网络精度的同时，以半精度进行训练。这种同时使用单精度和半精度表示形式的技术称为混合精度技术。
了解详情
Triton 推理服务器
NVIDIA Triton 推理服务器简化了在生产环境中大规模部署 AI 模型的流程。Triton 服务器是开源推理服务器软件，支持团队从众多框架（包括 TensorFlow、TensorRT、PyTorch 和 ONNX）部署经过训练的 AI 模型。
了解详情
TensorRT
NVIDIA TensorRT™ 是一个高性能深度学习推理平台。它包含深度学习推理优化器和运行环境，让深度学习推理应用实现低延迟和高吞吐量。
了解详情
cuDNN
NVIDIA CUDA® 深度神经网络库 (cuDNN) 是经 GPU 加速的深度神经网络基元库。cuDNN 可大幅优化标准例程（例如用于前向传播和反向传播的卷积层、池化层、归一化层和激活层）的实施。
了解详情
Riva
NVIDIA Riva 是一个 SDK，用于构建和部署融合视觉、语音和其他传感器的 AI 应用程序。它提供完整的工作流程，旨在构建、训练和部署 GPU 加速的 AI 系统，这些系统可以在情境中运用视觉线索（例如手势和视线）和语音。
了解详情
JetPack
NVIDIA JetPack SDK 是构建 AI 应用程序的全面解决方案。使用 NVIDIA SDK Manager 为 Jetson 开发者套件刷入最新的操作系统镜像，为主机和开发者套件安装开发者工具，并安装快速启动开发环境所需的库、API、示例和文档。
了解详情
NVIDIA 集合通信库
NVIDIA 集合通信库 (NCCL) 可实现针对 NVIDIA GPU 进行性能优化的多 GPU 和多节点集合通信基元。NCCL 可提供各种例程（例如 all-gather、all-reduce、broadcast、reduce、reduce-scatter），这些例程已经过优化，可在 PCIe 和 NVLink 高速互联上达到高带宽。
了解详情
按资源类型浏览
瑞典银行借助 Hopsworks 和 NVIDIA GPU 使用 GAN 检测金融欺诈
了解瑞典银行如何在其欺诈和反洗钱 (AML) 策略中利用 NVIDIA GPU 和 Logical Clock 的 Hopsworks 训练高级深度学习模型，例如生成式对抗神经网络 (GAN)。
阅读博客
用于量化分析任务的 GPU 加速示例
通过一个示例了解在 GPU 中加速量化工作流程并可视化数据流的操作非常简单。
阅读博客
使用 Numba 和 RAPIDS 在 GPU 上实现快速分数差分
目前，分数差分在金融服务行业得到了广泛应用，可用于为机器学习算法准备训练数据，以生成用于股票交易的信号。
阅读博客
加速 Python 在银行业中的发展
RAPIDS 是一个开源平台，在 NVIDIA 中逐渐发展，用于 GPU 加速的数据科学。它正在转变金融服务行业的许多领域，包括用于评估回测交易策略平台的代表性基准的性能记录。了解金融机构如何利用 RAPIDS 平台。
观看网络会议
利用对话式 AI 提升金融服务
自然语言处理 (NLP) 是构建更好的聊天机器人和 AI 助理的关键组成部分。在基于 NLP 的应用程序使用的众多语言模型中，BERT 由于创新地使用机器学习、快速迭代和易用性而成为领导者。了解如何将 BERT 语言模型用于 NLP。
观看网络会议
深度学习在资产定价中的应用
斯坦福大学使用深度神经网络来估算个股收益的资产定价，在充分利用大量条件信息的同时，保持完全灵活的形式并考虑时间变化。其主要创新包括使用对抗方法构建信息丰富的测试资产，以及从许多宏观经济时间序列中提取经济状况。
观看网络会议
使用 RAPIDS 加速数据科学的基础知识
您将学习如何：
- 使用 RAPIDS 在大型数据集上执行多项分析任务
- 使用 cuDF、Dask 和 BlazingSQL 评估数据集
- 利用 cuML 算法执行大规模数据分析
加速计算的基础知识 – CUDA Python
您将学习如何：
- 使用 Numba 从 NumPy 通用函数 (ufunc) 编译 CUDA 内核
- 使用 Numba 创建和启动自定义 CUDA 内核
- 应用关键的 GPU 显存管理技术
构建智能推荐系统
您将学习如何：
- 利用开源 cuDF 库和 Apache Arrow 构建基于内容的推荐系统
- 利用大型稀疏数据集优化训练和推理性能
- 部署推荐模型，并将其作为高性能网络服务
使用 RAPIDS 加速数据科学工作流程
您将学习如何：
- 使用 cuDF 直接依托 GPU 处理大型数据集
- 利用各种经过 GPU 加速的机器学习算法（包括 XGBoost 和其他几种 cuML 算法）执行数据分析
- 利用多个真实的数据集执行端到端分析任务
适合您的计划
开发者资源
NVIDIA 开发者计划提供了在各种 NVIDIA 技术平台上成功构建应用程序所需的高级工具和培训课程。您可以借此访问数百种 SDK，还能通过我们的社区论坛建立一个志同道合的开发者圈子，另外还有其他许多好处。
技术培训
NVIDIA 深度学习培训中心 (DLI) 提供 AI、加速计算和加速数据科学方面的实操培训，支持您解决实际问题。该培训由云端 GPU 支持，提供自定进度式在线课程或者讲师指导式直播研讨会。
加速发展您的初创公司
NVIDIA Inception 是面向 AI、数据科学和高性能计算初创公司的加速平台，为全球 7000 多家初创公司提供进入市场的支持、专业知识和技术。初创公司可以通过 DLI 获得培训机会、优惠硬件价格，以及受邀参加独家社交活动的机会。
NVIDIA 金融服务新闻
查看所有金融服务新闻
注册以接收 NVIDIA 发布的近期开发者新闻