CUDA

CUDA® 是 NVIDIA 专为图形处理单元 (GPU) 上的通用计算开发的并行计算平台和编程模型。借助 CUDA，开发者能够利用 GPU 的强大性能显著加速计算应用程序。

在经 GPU 加速的应用程序中，工作负载的串行部分在 CPU 上运行，且 CPU 已针对单线程性能进行优化，而应用程序的计算密集型部分则以并行方式在数千个 GPU 核心上运行。