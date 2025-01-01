Comfy UI
安装并使用 Comfy UI 生成图像
基本理念
ComfyUI 是一个开源 Web 服务器应用程序，用于基于扩散模型 (如 Z-Image-Turbo 等) 生成 AI 图像。它具有浏览器的用户界面，可让您通过多个步骤创建、编辑和运行图像生成和编辑工作流。这些生成和编辑步骤 (例如，加载模型、添加文本或采样) 可在用户界面中配置为节点，您可以使用线条连接节点形成工作流。
ComfyUI 使用主机的 GPU 进行推理，因此您可以将其安装在 DGX Spark 上，并直接在设备上生成和编辑所有图像。
工作流另存为 JSON 文件，因此您可以对其进行版本控制，以便日后开展工作、开展协作并实现再现性。
您将完成的任务
您将在 NVIDIA DGX Spark 上安装并配置 ComfyUI以便使用统一内存处理大模型。
开始之前需要了解的内容
具备 Python 虚拟环境和包管理的经验
熟悉命令行操作和终端使用
基本了解深度学习模型的部署和检查点
了解容器工作流和 GPU 加速概念
理解用于访问 Web 服务的网络配置
预备知识
硬件要求：
NVIDIA Grace Blackwell GB10 超级芯片系统
最低 8GB GPU 显存 (适用于 Z-Image-Turbo 模型)
至少 35GB 可用存储空间
软件要求：
已安装 Python 3.8 或更高版本： python3 --version
提供 pip 包管理器： pip3 --version
与 Blackwell 兼容的 CUDA 工具包： nvcc --version
Git 版本控制： git --version
能通过网络从 Hugging Face 下载模型
Web 浏览器可访问 :8188 端口
辅助文件
所需素材可在 GitHub 上的 ComfyUI 库中找到
requirements.txt - 安装 ComfyUI 所需的 Python 依赖
main.py - ComfyUI 服务器应用的主入口
z_image_turbo_bf16.safetensors - z_image_turbo 模型
时间和风险
预计时间：30-45 分钟 (包括模型下载)
- 风险等级：中
模型下载量很大 (约 12GB) ，并且可能会因网络问题而失败
Web 界面功能必须可访问端口 8188
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回滚：可以删除虚拟环境以删除所有已安装的软件包。可以手动从 diffusion_models 目录中删除已下载的模型。
- 上次更新时间：2025 年 11 月 10 日
将 ComfyUI PyTorch 更新为 CUDA 13.0文案调整
第 1 步 - 验证系统要求
安装前请先检查您的 NVIDIA DGX Spark 设备是否符合要求。
python3 --version pip3 --version nvcc --version nvidia-smi
预期输出应显示 Python 3.8+、可用的 pip、CUDA 工具包和 GPU 检测内容。
第 2 步：创建 Python 虚拟环境
您将在主机系统上安装 ComfyUI，因此您应创建一个隔离环境，避免与系统包冲突。
python3 -m venv comfyui-env source comfyui-env/bin/activate
通过检查命令提示符是否显示 (comfyui-env) ，确认虚拟环境是否处于活动状态 。
第 3 步：安装支持 CUDA 的 PyTorch
安装支持 CUDA 13.0 的 PyTorch。
pip3 install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu130
此安装的目标是 CUDA 13.0 与 Blackwell 架构 GPU 的兼容性。
第 4 步：克隆 ComfyUI 仓库
从官方库下载 ComfyUI 源码。
git clone https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI.git cd ComfyUI/
第 5 步：安装 ComfyUI 依赖项
安装运行 ComfyUI 所需的 Python 软件包。
pip install -r requirements.txt
这将安装所有必要的依赖项，包括 Web 界面组件和模型处理库。
第 6 步：下载模型
导航至 diffusion_models 目录并下载模型。
cd models/diffusion_models/ wget https://huggingface.co/Comfy-Org/z_image_turbo/resolve/main/split_files/diffusion_models/z_image_turbo_bf16.safetensors cd ../../
下载约为 12GB，可能需要几分钟时间，具体取决于网络速度。
第 7 步：启动 ComfyUI 服务器
启用网络访问，启动 ComfyUI Web 服务器。
python main.py --listen 0.0.0.0
服务器将绑定到端口 8188 上的所有网络接口，以便从其他设备访问。
第 8 步：验证安装
检查 ComfyUI 是否正常运行，并通过 Web 浏览器进行访问。
curl -I http://localhost:8188
预期输出应显示 HTTP 200 响应，表明 Web 服务器正在运行。
打开 Web 浏览器并导航至 http://:8188 其中 是设备的 IP 地址。
第 9 步：可选 – 清理和回滚
如果您需要完全卸载安装，请按照以下步骤操作：
警告：
这将删除所有已安装的软件包和已下载的模型。
deactivate rm -rf comfyui-env/ rm -rf ComfyUI/
要在安装期间回滚，请按 Ctrl+C 停止服务器并删除虚拟环境。
第 10 步：可选 – 后续步骤
使用基本的镜像生成工作流测试安装：
访问 Web 界面 http://:8188
加载默认工作流程 (应自动显示)
单击“Run” 以生成您的第一张图像
在单独的终端中使用 nvidia-smi 监控 GPU 使用情况
图像应在 30-60 秒内生成完成，具体取决于您的硬件配置。
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错误
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原因
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修复
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PyTorch CUDA not available
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CUDA 版本不正确或驱动缺失
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验证 nvcc --version 匹配 cu129，然后重新安装 PyTorch
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Model download fails
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网络连接或存储空间问题
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检查互联网连接，验证 20GB 以上的可用空间
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Web interface inaccessible
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防火墙阻止端口 8188
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配置防火墙以允许使用端口 8188，检查 IP 地址
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Out of GPU memory errors after manually flushing buffer cache
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模型显存不足
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使用较小的模型或启用 CPU 后备模式
注意：
DGX Spark 采用统一内存架构 (UMA) ，可在 GPU 和 CPU 之间实现动态内存共享。 由于许多应用程序仍在更新以利用 UMA，您可能会遇到内存问题，即使在 DGX Spark 的内存容量。如果发生这种情况，请使用以下命令手动刷新缓冲区缓存：
sudo sh -c 'sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches'
有关最新的已知问题，请查看 DGX Spark 用户指南。