第 1 步 - 验证系统要求

安装前请先检查您的 NVIDIA DGX Spark 设备是否符合要求。



python3 --version pip3 --version nvcc --version nvidia-smi

预期输出应显示 Python 3.8+、可用的 pip、CUDA 工具包和 GPU 检测内容。



第 2 步：创建 Python 虚拟环境



您将在主机系统上安装 ComfyUI，因此您应创建一个隔离环境，避免与系统包冲突。



python3 -m venv comfyui-env source comfyui-env/bin/activate

通过检查命令提示符是否显示 (comfyui-env) ，确认虚拟环境是否处于活动状态 。



第 3 步：安装支持 CUDA 的 PyTorch



安装支持 CUDA 13.0 的 PyTorch。



pip3 install torch torchvision --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu130

此安装的目标是 CUDA 13.0 与 Blackwell 架构 GPU 的兼容性。



第 4 步：克隆 ComfyUI 仓库



从官方库下载 ComfyUI 源码。



git clone https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI.git cd ComfyUI/

第 5 步：安装 ComfyUI 依赖项



安装运行 ComfyUI 所需的 Python 软件包。



pip install -r requirements.txt

这将安装所有必要的依赖项，包括 Web 界面组件和模型处理库。



第 6 步：下载模型



导航至 diffusion_models 目录并下载模型。



cd models/diffusion_models/ wget https://huggingface.co/Comfy-Org/z_image_turbo/resolve/main/split_files/diffusion_models/z_image_turbo_bf16.safetensors cd ../../

下载约为 12GB，可能需要几分钟时间，具体取决于网络速度。



第 7 步：启动 ComfyUI 服务器



启用网络访问，启动 ComfyUI Web 服务器。



python main.py --listen 0.0.0.0

服务器将绑定到端口 8188 上的所有网络接口，以便从其他设备访问。



第 8 步：验证安装



检查 ComfyUI 是否正常运行，并通过 Web 浏览器进行访问。



curl -I http://localhost:8188

预期输出应显示 HTTP 200 响应，表明 Web 服务器正在运行。



打开 Web 浏览器并导航至 http://:8188 其中 是设备的 IP 地址。



第 9 步：可选 – 清理和回滚



如果您需要完全卸载安装，请按照以下步骤操作：



警告： 这将删除所有已安装的软件包和已下载的模型。



deactivate rm -rf comfyui-env/ rm -rf ComfyUI/

要在安装期间回滚，请按 Ctrl+C 停止服务器并删除虚拟环境。



第 10 步：可选 – 后续步骤



使用基本的镜像生成工作流测试安装：



访问 Web 界面 http://:8188

加载默认工作流程 (应自动显示)

单击“Run” 以生成您的第一张图像

在单独的终端中使用 nvidia-smi 监控 GPU 使用情况



图像应在 30-60 秒内生成完成，具体取决于您的硬件配置。

