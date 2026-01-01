第 1 步 – 确认您的环境



在安装任何软件之前，请确认操作系统、GPU、Docker 和 Python 都已安装。



head -n 2 /etc/os-release nvidia-smi docker info --format '{{.ServerVersion}}' python3 --version

确保 NVIDIA Sync 配置了自定义端口：名称使用 “OpenClaw”，端口使用“18789”。

预期输出应显示 Ubuntu 24.04 (DGX OS)、检测到的 GPU、Docker 服务器版本和 Python 3.12+。



第 2 步 – Docker 配置



请按以下步骤完成提示项：



docker ps

如果收到权限被拒绝的错误（尝试连接到 unix:///var/run/docker.sock 的 Docker API 时，权限被拒绝。），将您的用户添加到系统的 Docker 用户组。这将使您能够运行 Docker 命令而无需 sudo 执行此操作的命令如下：



sudo usermod -aG docker $USER newgrp docker

请注意，将用户添加到组后，您应该重启 Spark，以使此更改在所有终端会话中持久生效。

现在我们已经验证了用户的 Docker 权限，接下来必须配置 Docker，使其能够使用 NVIDIA 容器运行时。



sudo nvidia-ctk runtime configure --runtime=docker sudo systemctl restart docker

运行示例工作负载以验证设置

docker run --rm --runtime=nvidia --gpus all ubuntu nvidia-smi

第 3 步 - 安装 OpenShell 命令行界面



创建虚拟环境并安装 openshell 命令行界面 (CLI)。

cd ~ uv venv openshell-env && source openshell-env/bin/activate uv pip install openshell openshell --help

如果您没有安装 uv 环境：



curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"

预期输出应显示 openshell 带有子命令的命令树，例如 gateway, sandbox, provider 和 inference。

第 4 步 - 在 DGX Spark 上部署 OpenShell 网关



网关是管理沙盒的控制平面。由于您直接在 Spark 上运行，它会在本地 Docker 容器中部署。



openshell gateway start openshell status openshell status 应反馈 gateway 状态为 “connected” 。首次运行由于 Docker 需要拉取所需的镜像，可能需要一分钟时间。

注意： 远程网关部署需要无密码 SSH 访问。请确保在使用参数 --remote 前已将您的 SSH 公钥添加到您 DGX SPARK 的 SSH 密钥列表中： ~/.ssh/authorized_keys 。

提示： 如果您想从单独的工作站管理 Spark 网关，请从工作站运行 openshell gateway start --remote @.local 所有后续命令都将通过 SSH 通道执行。



第 5 步 - 安装 Ollama 并拉取模型



安装 Ollama（如果尚未安装）并下载用于本地推理的模型。

curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh ollama --version

DGX Spark 的 128GB 内存可以运行大型模型：



可用 GPU 显存 建议模型

模型尺寸 备注

16–18 GB

Qwen3.5-27b

约17 GB

20-22 GB

GLM-4.7-Flash

约19 GB

20-24 GB

Qwen3.5-35B-A3B

约 24 GB



请确认 Ollama 是否正在运行（安装后会自动作为服务启动）。如果未运行，请手动启动：



ollama serve &

把 Ollama 配置为监听所有接口，这样 OpenShell 网关容器才能访问它。创建一个 systemd 的覆盖配置：



mkdir -p /etc/systemd/system/ollama.service.d/ sudo nano /etc/systemd/system/ollama.service.d/override.conf

把下面代码写入文件中（如果文件不存在，新建一个）：



[Service] Environment="OLLAMA_HOST=0.0.0.0"

保存并退出文件编辑，并重启 Ollama ：



sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart ollama

确认 Ollama 正在监听所有端口：



ss -tlnp | grep 11434

您应该从输出中看到 “*:11434” ；如果输出中仅包含 “127.0.0.1:11434” 请检查在执行 systemctl daemon-reload 并重启服务前创建的覆盖配置的内容

接下来，运行 Ollama 中的模型（从 Ollama 模型库中调整模型名称以匹配您的选择）。 指令 ollama run 如果模型尚未存在，该命令会自动拉取模型。在此处运行模型可确保在使用 OpenClaw 时模型已加载并准备就绪，从而降低后续超时的可能性。例如 Qwen3.5-35B-A3B ：



ollama pull qwen3.5:35b-a3b ollama run qwen3.5:35b-a3b

确认模型是否可用：

ollama list

第 6 步 - 创建推理提供程序



我们将创建一个指向本地 Ollama 服务器的 OpenShell Provider 。这样，OpenShell 就可以将推理请求路由到托管在 Spark 上的模型。要为集群创建提供程序，请替换 {Machine_IP} 为您的 DGX Spark 的 IP 地址。



openshell provider create \ --name local-ollama \ --type openai \ --credential OPENAI_API_KEY=not-needed \ --config OPENAI_BASE_URL=http://{Machine_IP}:11434/v1

注意： 在 Docker 容器内部， host.docker.internal 这个主机名会被解析成宿主机的地址。如果您的 Ollama 监听的是不同的端口或主机，请相应地调整 URL 。



第 7 步 - 配置推理路由



将 host.docker.internal endpoint 指向 Ollama 中的模型（在每个沙盒中都可用）：



openshell inference set \ --provider local-ollama \ --model qwen3.5:35b-a3b

请验证配置：



openshell inference get

预期输出应显示 “Provider: local-ollama” 和 “Model: qwen3.5:35b-a3b” （或者您选择的其他模型）。



第 8 步 - 部署 OpenShell 沙盒



使用预构建的 OpenClaw 社区沙盒创建沙盒。这将从 OpenShell 社区目录中拉取 OpenClaw Dockerfile、默认配置和初始化脚本：



openshell sandbox create \ --keep \ --forward 18789 \ --name dgx-demo \ --from openclaw \ -- openclaw-start

注意： 当使用参数 --from openclaw 时，请勿通过参数 --policy 使用本地文件路径（例如 openclaw-policy.yaml )。 该策略与沙盒捆绑在一起；使用本地文件路径可能会导致“ file not found. ”错误。



参数 --keep 会在初始进程退出后保持沙盒运行，以便您稍后重新连接。这是默认设置。要在初始进程退出时终止沙盒，请使用参数：--no-keep 。



注意： 沙盒名称会显示在创建输出中。您也可以使用以下命令显式设置它：--name <你的名字> 。稍后要查找沙盒，请运行 openshell sandbox list 。



CLI 将执行以下操作：



将 openclaw 与社区目录进行对照解析

拉取并构建容器镜像

应用捆绑沙盒策略

在沙盒内启动 OpenClaw



要验证沙盒中启用的默认策略，请运行以下命令：



openshell sandbox get <sandbox_name>

第 9 步 - 在 OpenShell 沙盒中配置 OpenClaw



沙盒容器将启动，您将在引导下完成 OpenClaw 安装过程。请按照以下提示操作。



使用方向键和回车键与安装程序进行交互。



如果您理解并同意，请使用键盘上的箭头键选择“是”，然后按 Enter 键。



Quickstart vs Manual ：选择 Quickstart ，然后按 Enter 键。



Model/auth Provider ：选择 Custom Provider ，为倒数第二个选项。



How do you want to provide this API key? ：请粘贴 API 密钥。



API key ：请输入“ ollama ”。



Endpoint compatibility ：选择 OpenAI-compatible 然后按 Enter 键。



Model ID ：qwen3.5:35b-a3b 由于 Ollama 模型需要在后台启动，这可能需要 1-2 分钟。



Endpoint ID ：保留默认值。



Alias ：gpt-oss:120b（这一步是可选项）。



Channel ：选择 Skip for now 。



Search provider ：选择 Skip for now 。



Skills ：选择 No 。



Enable hooks ：选择 Skip for now ，然后按 Enter 键。



完成最后几个步骤可能需要 1-2 分钟。之后，您应该会看到一个包含 token 的 URL，您可以使用该 token 连接到网关。



预期输出结果应与以下内容类似，具体 token 是不同的。



OpenClaw gateway starting in background. Logs: /tmp/gateway.log UI: http://127.0.0.1:18789/?token=9b4c9a9c9f6905131327ce55b6d044bd53e0ec423dd6189e

如果您使用 Spark 作为主要设备，请在 UI 部分右键单击 URL，然后选择“打开链接”。

**第一次在网页端打开 Dashboard 会出现 “Gateway Token Mismatch” 或类似 Token 报错，可在 Dashboard-> Overview -> Gateway Token 中手动填入之前获得的 Token ，Refresh 后可解决问题。**从主机或远程系统访问 Dashboard：** Dashboard URL（例如： http://127.0.0.1:18789/?token=... 由于该服务器位于沙盒内，因此主机默认情况下不会转发 18789 端口。要从您的主机或其他机器访问它，请使用 SSH 本地端口转发。从可以访问 OpenShell 网关的机器上运行以下命令（将 gateway URL, sandbox-id, token 和 gateway-name 替换为您环境中的值）：



ssh -o ProxyCommand='/usr/local/bin/openshell ssh-proxy --gateway https://127.0.0.1:8080/connect/ssh --sandbox-id <sandbox-id> --token <token> --gateway-name openshell' -o StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o LogLevel=ERROR -N -L 18789:127.0.0.1:18789 sandbox

然后在本地浏览器中打开 http://127.0.0.1:18789/?token=



如果您使用的是 NVIDIA Sync ，请右键单击用户界面中列出的 URL，然后选择“复制链接”。接下来，连接到您的 Spark 并选择 OpenClaw 条目。当您的 Web 浏览器打开 OpenClaw 标签页时，将 URL 粘贴到导航栏中，然后按 Enter 键。



在这个页面中，您现在可以在 OpenShell 所提供的受保护运行环境内，与自己的 OpenClaw 智能体进行对话。

第 10 步 - 在沙盒中进行推理



连接到沙盒（终端）



现在 OpenClaw 已在 OpenShell 受保护的运行时环境中配置完成，您可以通过以下方式直接连接到沙盒环境：

openshell sandbox connect dgx-demo

将 Ollama 模型加载到沙盒终端后，您可以使用以下命令测试与 Ollama 模型的连接：



curl https://inference.local/v1/responses \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "instructions": "You are a helpful assistant.", "input": "Hello!" }'

第 11 步 - 验证沙盒隔离



打开第二个终端，检查沙盒状态和实时日志：



source ~/openshell-env/bin/activate openshell term

终端 Dashboard 显示：



沙盒状态 — name, phase, image, providers 和 port forwards



实时日志流 — 出站连接、决策（允许，否定，检查推理），以及推理拦截



验证 OpenClaw 智能体是否对于模型请求可以访问 inference.local ，未经授权的操作将被禁止。



提示： 按 f 观看实时输出，s 按来源筛选，以及 q 退出终端 Dashboard 。

第 12 步 - 重新连接到沙盒



如果您退出了沙盒会话，可以随时重新连接：



openshell sandbox connect

导入或导出文件（替换 为您创建输出的沙盒名称或从 openshell sandbox list 中得到的沙盒名称）：



openshell sandbox upload <sandbox-name> ./local-file /sandbox/destination openshell sandbox download <sandbox-name> /sandbox/file ./local-destination

第 13 步 - 清理



停止并移除沙盒：



openshell sandbox delete <sandbox-name>

停止网关（保留状态以供后续使用）：



openshell gateway stop

注意： 以下命令将永久删除网关集群及其所有数据。



openshell gateway destroy

同时移除 Ollama 模型：



ollama rm qwen3.5:35b-a3b

第 14 步 - 后续步骤

