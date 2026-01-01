使用本地模型运行 Hermes Agent

第 1 步 - 验证您的环境



在安装 Hermes 之前，请确认您的 DGX Spark 正在运行 DGX 操作系统，具有网络访问权限，并公开安装期间使用的基本命令行工具。



uname -a curl --version git --version

注意事项：DGX Spark 随附 DGX 操作系统，这是一个基于 Ubuntu 的专用 Linux 镜像。这个 uname -a 该行并不总是包含字符串“DGX OS”。正常运行的 Spark 通常会在该输出中显示 Linux、Ubuntu 和 nvidia (内核或平台标识符) 。确认 curl --version 以及 git --version 打印版本行而不会出现错误。



第 2 步：安装 Ollama 并提取模型



我们会针对本地 Ollama 端点配置 Hermes，因此在运行 Hermes 安装程序之前，必须先安装 Ollama 并为至少一个模型提供服务。如果您已完成 Ollama on Spark 操作手册您可以跳过此步骤。



安装 Ollama：



curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

注意： 期间 install.sh 您可能会看到一条消息，指出 systemd 未运行或无法启用服务。在装有 systemd 的普通 DGX Spark 设备上，这种情况并不常见。如果您处于最小容器、chroot 或不寻常的环境中，Ollama 仍然可以通过 ollama 安装二进制文件后使用 CLI；在标准 Spark 上，首选修复服务 ( systemctl status ollama ) ，如果安装程序发出警告。如果 Ollama 以其他方式启动并应答端口 11434，您可以将一次性安装程序警告视为信息。



验证 Ollama 守护程序是否正在运行，11434 上的 HTTP API 是否响应。以下命令要求 Ollama 提供拉取模型列表 ( GET /api/tags ) 。运行良好的守护程序会返回带有顶层信息的 JSON "models" array (在您拉取模型之前，它可能为空) ：



curl -sS http://localhost:11434/api/tags

可选：确认守护程序构建字符串：



curl -sS http://localhost:11434/api/version

提取您打算与 Hermes 一起使用的模型 (此操作手册剧本使用 qwen3.6:27b 示例) ：



ollama pull qwen3.6:27b

第 3 步：安装 Hermes



从 Spark 上的交互式终端运行安装程序。如果您已通过 SSH 连接，请使用正常的 SSH 会话，您可以在其中回答提示并输入您的 sudo 需要时输入密码。如果您在非交互式自动化 shell 中运行安装程序，则可以安装 Hermes，但系统可能会跳过设置向导和可选的系统包提示；在这种情况下，请使用下方的非交互式 SSH 回退。



curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/install.sh | bash

安装程序将引导您完成交互式设置。按照每个提示出现的顺序作出响应：



重要提示： 期间 install.sh 您可能会看到一条消息，指出 systemd 未运行或无法启用服务。在装有 systemd 的普通 DGX Spark 设备上，这种情况并不常见。如果您处于最小容器、chroot 或不寻常的环境中，Ollama 仍然可以通过 ollama 安装二进制文件后使用 CLI；在标准 Spark 上，首选修复服务 ( systemctl status ollama ) ，如果安装程序发出警告。如果 Ollama 以其他方式启动并应答端口 11434，您可以将一次性安装程序警告视为信息。



“安装 ripmrep 以更快地搜索 TTS 语音消息的 ffmpeg 文件？【Y/n】" - 按 Enter 键接受默认设置并安装这两个辅助工具。如果 sudo 系统要求您输入密码，然后输入您的 Linux 用户密码。如果您跳过此步骤或在没有终端的情况下运行，则 Hermes 仍可正常工作，但文件搜索会回退到速度较慢的工具，并且 TTS 语音消息支持有限。稍后您可以使用 sudo apt install -y ripgrep ffmpeg 。

“您想如何设置 Hermes？”- 选择“Quick setup” (快速设置) 以继续执行推荐的默认设置。

“Select Provider” (选择提供程序) - 选择“Custom endpoint” (自定义端点) (手动输入 URL) ，以便指向 DGX Spark 上运行的模型端点。

" API 基础 URL【例如。https：// api.example.com/v1】：" - 如果出现此提示，请输入本地模型服务器的 URL。对于本地 Ollama 端点，请使用 http://localhost:11434/v1 。(根据安装程序版本或之前的配置，在已推理出端点时，系统有时会跳过此问题，请继续按照您看到的提示操作。)

“API 密钥【可选】”- 留空并按 Enter；本地模型不需要任何密钥。

模型选择：安装程序会列出您本地 Ollama 实例中可用的模型。选择一个与 Hermes 一起使用 (例如， qwen3.6:27b ) 。

"上下文长度 (以 token 表示) 【留空以用于自动检测】：" - 按回车键可让 Hermes 自动检测所选模型的上下文长度。

"Display name【Local ( localhost：11434) 】" - 按 Enter 键可接受建议的标签，或键入自定义名称以在 Hermes 用户界面中识别此端点。

Select terminal backend: 推荐选择 Local - run directly on this machine

“连接消息传递平台？( WeChat、Telegram、Discord 等) ”- 选择“Set up messaging now” (立即设置消息传递) (推荐) 以在安装期间配置网关。

“选择要配置的平台：”- 选择 Weixin/WeChat。本操作手册中的其余步骤以 WeChat 为例；同样的流程也适用于其他受支持的网关。

提示： 如果跳过 WeChat 问题：一些用户在选择 WeChat 后立即看到“Setup complete” (设置完成) 或“Messaging Platforms (网关) configuration complete！” (消息平台 (网关) 配置完成！) ，没有令牌或用户 ID 提示。这通常意味着安装程序认为 WeChat 已配置，或存在先前的部分状态。退出任何 TUI，重新加载 shell ( source ~/.bashrc ) ，然后运行 hermes gateway setup 然后选择“Weixin/WeChat” (not configured) 以提供机器人令牌和允许的用户 ID。(如果 CLI 建议 hermes setup gateway 但该流程仍然会跳过提示，请使用 hermes gateway setup - 这是大多数用户报告正在进行完整 WeChat重新配置的命令。)按照印刷版 sudo 注册网关服务 (请参阅 Sudo 和 hermes 路径如下) 。

提示 Start QR login now? - 按 Enter 键接受。“请使用微信扫描二维码：网址” 得到二维码网址后浏览器打开，通过微信扫描二维码，显示微信ClawBot名片，点击添加/继续。

添加微信 ClawBot名片后，终端提示How should direct messages be authorized? 推荐选择Use DM pairing approval

提示 How should group chats be handled? 按需选择

" 使用您的微信用户 ID (< your-id>) 作为主频道？【Y/n】：" - 按 Enter 键接受。这将指定您自己的 微信 帐户，因为用于主动消息和定期交付的默认通道是 Hermes。

“立即启动 hermes chat？【Y/n】：" - 按回车键可立即启动 Hermes TUI 并端到端验证安装。打开 TUI 后，输入 hello 然后按 Enter；智能体应做出响应，确认模型端点和 Hermes 已正确连接。完成后，输入 /exit 退出聊天并返回 shell。退出后，Hermes 会打印稍后恢复此对话所需的确切命令 hermes --resume 。如果您想从上次中断的位置继续取车，可以保存。

重新加载 shell 让hermes 命令可用，然后验证命令解析：

source ~/.bashrc export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH" which hermes

非交互式 SSH 回退



如果安装程序打印“跳过了设置向导程序 (无终端可用) ”，或者您正在通过非交互式 SSH 验证操作手册，请使用 Hermes 的 config 命令配置本地 Ollama 端点：



export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH" hermes config set model.provider custom hermes config set model.base_url http://localhost:11434/v1 hermes config set model.default qwen3.6:27b hermes -z "Reply exactly HERMES_OK"

最后一条命令应返回 HERMES_OK 即确认 Hermes 可以在不打开 TUI 的情况下调用本地 Ollama 模型。



Sudo 和 hermes 路径



sudo 在最小环境中运行，并且通常不会继承您的用户 PATH 因此 sudo hermes … 可能会失败 hermes: command not found 尽管 hermes 无需 sudo 。使用真实的二进制路径，例如：



export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH" HERMES_BIN="$(command -v hermes || printf '%s

' "$HOME/.local/bin/hermes")" sudo "$HERMES_BIN" uninstall

或者粘贴打印的绝对路径 which hermes 取代 hermes 在任何 sudo 命令安装程序打印。对于启动时的 Linux 系统服务，当前的 Hermes CLI 支持：



sudo "$HERMES_BIN" gateway install --system --run-as-user "$USER"

第 4 步：切换到其他 Ollama 模型 (可选)



您在安装期间配置了初始模型。要在之后切换到其他模型，请使用 Ollama 提取新模型，然后将 Herme 重新指向同一本地端点。



使用 Ollama 拉取新模型 (替换) 所需模型) ：

ollama pull <model-name> 启动 Hermes 模型选取器：

hermes model 在“Select Provider” (选择提供程序) 提示下，选择“Custom endpoint” (自定义端点) (手动输入 URL) 。

如果您看到“API base URL”提示，请输入与之前相同的本地 Ollama 端点：

http://localhost:11434/v1 当安装程序列出 Ollama 提供的模型时，请选择刚才提取的模型。在后续会议中，Hermes 会使用它。



如果您处于非交互式 SSH 会话中，请使用 config 命令切换模型：



hermes config set model.provider custom hermes config set model.base_url http://localhost:11434/v1 hermes config set model.default <model-name> hermes -z "Reply exactly MODEL_OK"

第 5 步：恢复之前的 Hermes 对话



要回顾过去的对话，请使用 --resume 退出聊天时打印的标志和会话 ID：



hermes --resume <sessionId>

TUI 将重新打开，并恢复之前的对话历史记录，为后续提示做好准备。



第 6 步：通过微信 与 Hermes 交流



您可以在没有终端会话的情况下从任何微信客户端访问 Hermes。



打开 微信· (移动版或台式电脑) ，展开与微信ClawBot的聊天



打开聊天机器人，发送消息 hello 。Hermes 将通过机器人回复”Hi~ I don't recognize you yet.Here’s your pairing code:XXXXXXXX. Ask the bot owner to run:” 请在终端执行：

hermes pairing approve weixin XXXXXXXX 配置完成后即可在微信与机器人自由聊天， 在此处，您可以发送任何您通常在 TUI 中输入的提示 — — Hermes 将在您的 DGX Spark 上运行，并将响应流式传输回 微信。

第 7 步：更新 Hermes



如要将现有的 Hermes 安装升级到最新版本，请运行：



hermes update

该命令会提取最新的 Hermes 版本，应用任何必要的依赖项更改，然后重新启动网关服务，以便新版本生效。



第 8 步：清理



警告： 此操作将删除 Hermes 安装和网关服务。默认情况下， ~/.hermes/ 除非您选择在屏幕提示符下完全卸载，否则系统会保留 (配置、对话历史记录和技能) 。



从交互式终端运行清理。卸载程序可能会拒绝非交互式子进程，但仍然会要求您选择是否保留数据或执行完全卸载。如需完全擦除，请选择“Full uninstall” (完全卸载) ，然后输入 yes 在确认提示符处查看。



由于网关是在第 15 步中作为系统服务安装的，因此请使用 sudo 因此，它有权删除系统范围 systemd 单元。如果 sudo hermes uninstall 使用与 Sudo 中相同的完整路径模式 hermes 以上路径：



export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH" HERMES_BIN="$(command -v hermes || printf '%s

' "$HOME/.local/bin/hermes")" sudo "$HERMES_BIN" uninstall

按照屏幕提示确认删除。卸载程序通常：



停止并移除 systemd 网关服务。



删除 hermes 将包装器脚本和 PATH 条目添加到 shell 配置文件中。



删除 Hermes 应用程序目录。



数据目录： ~/.hermes 目录 (配置、会话、技能) 并不总是被 uninstall 具体取决于您在提示时选择的选项。卸载后，检查其是否仍然存在：



ls -la ~/.hermes

如果您打算完全删除，请手动将其删除 (此操作不可逆转) ：



rm -rf ~/.hermes

第 9 步：后续步骤

