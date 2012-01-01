使用 PyTorch 进行微调
使用 Pytorch 在本地微调模型
基本思路
本指南将指导您如何在 NVIDIA Spark 设备上设置和使用 Pytorch 来微调大型语言模型。
您将完成
您将在 NVIDIA Spark 设备上为大型语言模型（1-700 亿参数）搭建一个完整的微调环境。最终，您将拥有一个支持参数高效微调 (PEFT) 和有监督微调 (SFT) 的可用安装环境。
前置知识
有在 PyTorch 中微调的经验
使用 Docker
先决条件
这些配置专为 DGX SPARK 设计。请确保操作系统和驱动程序均为最新版本。
辅助文件
GitHub 仓库中的文件夹中包含了所有微调所需的文件。
时间和风险
预计时间：设置和运行微调需要 60-90 分钟。微调运行时间因模型尺寸而异。
- 风险等级：模型下载文件可能很大（几 GB），ARM64 软件包兼容性问题可能需要故障排查。
- 最后更新时间：2025 年 1月 15 日
添加两个 Spark 分布式微调示例
添加在 Qwen3 4B、Qwen2.5 7B、Qwen2.5 72B 型号上运行完整 SFT、LoRA 和 qLoRA 工作流程的详细说明。
第 1 步 – 配置 Docker 权限
要轻松管理容器而无需使用 sudo，您必须处于 Docker 组中。如果您选择跳过此步骤，则需要使用 sudo 运行 Docker 命令。
打开一个新的终端并测试 Docker 访问权限。在终端中运行：
docker ps
如果您看到权限被拒绝错误（例如 permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket），请将您的用户添加到 docker 组，这样就不再需要使用 sudo 命令。
sudo usermod -aG docker $USER newgrp docker
第 2 步 – 拉取最新的 PyTorch 容器
docker pull nvcr.io/nvidia/pytorch:25.11-py3
第 3 步 - 启动 Docker
docker run --gpus all -it --rm --ipc=host \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ -v ${PWD}:/workspace -w /workspace \ nvcr.io/nvidia/pytorch:25.11-py3
第 4 步 - 在容器内安装依赖项
pip install transformers peft datasets trl bitsandbytes
第 5 步 - 使用 Huggingface 进行身份验证
hf auth login #<input your huggingface token. #<Enter n for git credential>
第 6 步 - 克隆包含微调配置的 git 仓库
git clone https://github.com/NVIDIA/dgx-spark-playbooks cd dgx-spark-playbooks/nvidia/pytorch-fine-tune/assets
第 7 步 - 运行微调程序
可用的微调脚本
我们提供了以下微调脚本，每个脚本都针对不同的模型大小和训练方法进行了优化：
脚本
模型
微调类型
描述
Llama3_3B_full_finetuning.py
Qwen3 4B
Full SFT
完全监督式微调（所有参数均可训练）
Llama3_8B_LoRA_finetuning.py
Qwen2.5 7B
LoRA
低秩自适应（参数高效）
Llama3_70B_LoRA_finetuning.py
Qwen2.5 72B
LoRA
支持 FSDP 的低秩自适应
Llama3_70B_qLoRA_finetuning.py
Qwen2.5 72B
QLoRA
量化的 LoRA（4 位量化以提高内存效率）
基本用法
使用默认设置运行任意脚本：
# Full fine-tuning on Qwen3 4B python Llama3_3B_full_finetuning.py --model_name Qwen/Qwen3-4B # LoRA fine-tuning on Qwen 2.5 7B python Llama3_8B_LoRA_finetuning.py --model_name Qwen/Qwen2.5-7B # qLoRA fine-tuning on Qwen2.5 72B python Llama3_70B_qLoRA_finetuning.py --model_name unsloth/Qwen2.5-72B-Instruct-bnb-4bit
常用命令行参数
所有脚本均支持以下命令行参数自定义：
模型配置
--model_name：模型名称或路径（默认值：因脚本而异）
--dtype：模型精度 - float32，float16， 或者 bfloat16 （默认： bfloat16）
训练配置
--batch_size：每个设备的训练批次大小（默认值：因脚本而异）
--seq_length：最大序列长度（默认值：2048）
--num_epochs：训练轮数（默认值：1）
--gradient_accumulation_steps：梯度累积步数（默认值：1）
--learning_rate：学习率（默认值：因脚本而异）
--gradient_checkpointing：启用梯度检查点以节省内存（标志）
LoRA 配置（仅限 LoRA 和 QLoRA 脚本）
--lora_rank：LoRA rank 值越高 = 可训练参数越多（默认值：8）
日志配置
--logging_steps:每隔 N 步记录指标（默认值：1）
--log_dir:TensorBoard 日志目录（默认值：logs）
模型保存
--output_dir：保存微调模型的目录（默认值：None - 模型未保存）
常用命令行参数
python Llama3_8B_LoRA_finetuning.py --model_name Qwen/Qwen2.5-7B \ --dataset_size 100 \ --num_epochs 1 \ --batch_size 2
错误
原因
修复
无法访问 URL 的受限存储库
部分 HuggingFace 模型的访问权限受限
重新生成 HuggingFace token 并在浏览器上请求访问门控模型
多 Spark 运行中的错误和超时
各种原因
建议设置以下变量以启用额外的日志记录和运行时一致性检查。
ACCELERATE_DEBUG_MODE=1
ACCELERATE_LOG_LEVEL=DEBUG
TORCH_CPP_LOG_LEVEL=INFO
TORCH_DISTRIBUTED_DEBUG=DETAIL
任务：非零退出代码 (255)
容器退出，错误代码为 255
使用以下命令 docker ps -a --filter "name=finetuning-multinode"获取容器 ID，然后 docker logs 查看详细错误信息
无法连接到 unix:///var/run/docker.sock 的 Docker 守护进程。Docker 守护进程是否正在运行？
Docker Swarm 尝试绑定到过期或无法访问的链路本地 IP 地址，导致 Docker 守护进程崩溃。
停止 Docker sudo systemctl stop docker
移除 Swarm 状态 sudo rm -rf /var/lib/docker/swarm
重启 Docker sudo systemctl start docker
使用处于活动状态的网络接口上的有效广播地址重新初始化 Swarm
注意：
DGX Spark 使用统一内存架构 (UMA)，支持 GPU 和 CPU 之间的动态内存共享。由于许多应用程序仍在更新以利用 UMA，即使在 DGX Spark 的内存容量范围内，您也可能会遇到内存问题。如果发生这种情况，请手动刷新缓冲区缓存：
sudo sh -c 'sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches'
第 1 步 – 配置 Docker 权限
请按照连接两个 Spark 进行网络设置以建立 DGX Spark 节点之间的连接。
这包括：
QSFP 物理电缆连接
网络接口配置（自动或手动 IP 分配）
无密码 SSH 设置
网络连接性验证
第 2 步 – 配置 Docker 权限
要轻松管理容器而无需使用 sudo，您必须处于 Docker 组中。如果您选择跳过此步骤，则需要使用 sudo 运行 Docker 命令。
打开一个新的终端并测试 Docker 访问权限。在终端中运行：
docker ps
如果您看到权限被拒绝错误（例如 permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket），请将您的用户添加到 docker 组，这样就不再需要使用 sudo 命令。
sudo usermod -aG docker $USER newgrp docker
第 3 步 – 安装 NVIDIA Container Toolkit 并设置 Docker 环境
确保每个GPU 节点（包括 manager 和 worker）都安装了 NVIDIA 驱动和 NVIDIA Container Toolkit。此软件包使 Docker 容器能够访问主机的 GPU 硬件。请确保完成以下安装步骤，包括 Docker 配置适用于 NVIDIA Container Toolkit。
第 4 步 - 启用资源广播
首先，运行以下命令查找您的 GPU UUID：
nvidia-smi -a | grep UUID
接下来，修改 Docker 守护进程配置，使其向 Swarm 广播这块 GPU。编辑 /etc/docker/daemon.json：
sudo nano /etc/docker/daemon.json
添加或修改文件以包含 NVIDIA runtime 和 GPU UUID（替换 GPU-45cbf7b3-f919-7228-7a26-b06628ebefa1 为您实际的 GPU UUID）：
{ "runtimes": { "nvidia": { "path": "nvidia-container-runtime", "runtimeArgs": [] } }, "default-runtime": "nvidia", "node-generic-resources": [ "NVIDIA_GPU=GPU-45cbf7b3-f919-7228-7a26-b06628ebefa1" ] }
将 NVIDIA Container Runtime 修改为向 Swarm 广播 GPU，方法是在 config.toml 文件中取消注释 swarm-resource 这一行。您可以使用喜欢的文本编辑器（例如 vim、nano 等）或以下命令来完成此操作：
sudo sed -i 's/^#\s*\(swarm-resource\s*=\s*".*"\)/\1/' /etc/nvidia-container-runtime/config.toml
最后，重启 Docker 守护进程以应用所有更改：
sudo systemctl restart docker
对所有节点重复这些步骤。
第 5 步 - 初始化 Docker Swarm
在任意想要用作主节点的节点上，运行以下集群初始化命令
docker swarm init --advertise-addr $(ip -o -4 addr show enp1s0f0np0 | awk '{print $4}' | cut -d/ -f1) $(ip -o -4 addr show enp1s0f1np1 | awk '{print $4}' | cut -d/ -f1)
上述命令的典型输出类似以下内容：
Swarm initialized: current node (node-id) is now a manager. To add a worker to this swarm, run the following command: docker swarm join --token <worker-token> <advertise-addr>:<port> To add a manager to this swarm, run 'docker swarm join-token manager' and follow the instructions.
第 6 步 - 加入 worker 节点并部署
现在可以开始设置集群的 work节点。在所有worker节点上重复以下步骤。
在每个工作节点上运行 docker swarm init 命令，以加入 Docker swarm 集群。
docker swarm join --token <worker-token> <advertise-addr>:<port>
在两个节点上，下载 pytorch-ft-entrypoint.sh 将脚本放入包含微调脚本和配置文件的目录中，然后运行以下命令使其可执行：
chmod +x $PWD/pytorch-ft-entrypoint.sh
在主节点上，通过将 docker-compose.yml 文件下载到与前一步相同的目录中，确认本机 CX7 网口名称，在终端中运行：
ip a
找到你为 Spark 之间通信配置的 IP（例如 192.168.100.x 所在的网段），记下该 IP 所在的网口名（例如 enp1s0f0np0）
在运行 Stack 的目录中，编辑 docker-compose.yml：
nano docker-compose.yml
在 finetunine 服务的 environment 段，将下面三行修改为你实际的 CX7 网口名称：
UCX_NET_DEVICES=<你的网口名> NCCL_SOCKET_IFNAME=<你的网口名> GLOO_SOCKET_IFNAME=<你的网口名>
保存文件后运行以下命令来部署 Finetuning 多节点堆栈:
docker stack deploy -c $PWD/docker-compose.yml finetuning-multinode
注意：
请确保将两个文件下载到运行该命令的同一目录中。
您可以使用以下方法验证 worker 节点的状态
docker stack ps finetuning-multinode
如果一切正常，您应该会看到类似以下内容的输出：
nvidia@spark-1b3b:~$ docker stack ps finetuning-multinode ID NAME IMAGE NODE DESIRED STATE CURRENT STATE ERROR PORTS vlun7z9cacf9 finetuning-multinode_finetunine.1 nvcr.io/nvidia/pytorch:25.10-py3 spark-1d84 Running Starting 2 seconds ago tjl49zicvxoi finetuning-multinode_finetunine.2 nvcr.io/nvidia/pytorch:25.10-py3 spark-1b3b Running Starting 2 seconds ago
注意：
如果您的“当前状态”不是“正在运行”，请参阅故障排除部分以获取更多信息。
第 7 步 - 查找您的 Docker 容器 ID
您可以使用 docker ps 查找 Docker 容器 ID。您可以将容器 ID 保存到一个变量中，如下所示。在两个节点上运行此命令。
export FINETUNING_CONTAINER=$(docker ps -q -f name=finetuning-multinode)
第 8 步 - 修改配置文件
对于多节点运行，我们提供 2 个配置文件：
config_finetuning.yaml 用于对 Qwen3 4B 进行全参数微调。
config_fsdp_lora.yaml 用于对 Qwen2.5 7B 和 Qwen2.5 72B 进行 LoRa 和 FSDP 微调。
需要修改这些配置文件：
在每个节点上设置 machine_rank，对应它的节点序号。主节点应为 rank 0，第二个节点为 rank 1。
使用主节点的 IP 地址设置 main_process_ip。确保所有配置文件中的该值一致。可以在主节点上使用 ifconfig 命令来查找 CX-7 网卡的正确 IP 地址。
设置一个可以在主节点上使用的端口号。
YAML 文件中需要填写的字段：
machine_rank: 0 main_process_ip: < TODO: specify IP > main_process_port: < TODO: specify port >
所有脚本和配置文件都可以在仓库找到。
第 9 步 - 运行微调脚本
成功完成前面步骤后，您可以运行本仓库提供的任一run-multi-llama_* 脚本来执行微调。以下是使用 LoRa 和 FSDP2 微调 Qwen2.5 72B 的示例。
# Need to specify huggingface token for model download. export HF_TOKEN=<your-huggingface-token> docker exec \ -e HF_TOKEN=$HF_TOKEN \ -it $FINETUNING_CONTAINER bash -c ' bash /workspace/install-requirements; accelerate launch --config_file=/workspace/configs/config_fsdp_lora.yaml /workspace/Llama3_70B_LoRA_finetuning.py --model_name Qwen/Qwen2.5-72B'
对所有节点重复这些步骤。
运行过程中，微调进度条只会显示在主节点的标准输出（stdout）上。这是符合预期的因为 accelerate 使用了基于 tqdm 的封装只在主进程显示进度，具体说明参考这里。 在worker 节点使用 nvidia-smi 可以看到 GPU 正在使用。
第 10 步 - 清理和回滚
在主节点使用以下命令停止并移除容器：
docker stack rm finetuning-multinode
删除已下载的模型以释放磁盘空间：
rm -rf $HOME/.cache/huggingface/hub/models--meta-llama* $HOME/.cache/huggingface/hub/datasets*