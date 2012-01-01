OpenClaw
在 DGX Spark 上本地运行 OpenClaw，并通过 LM Studio 或 Ollama 连接本地 LLM
基本思路
OpenClaw（前身为 Clawdbot 和 Moltbot）是一个优先本地运行的AI 智能体。它将多种功能集成于一个助手之中：它能记住对话、适应您的使用习惯、持续运行、利用您文件和应用的上下文信息，并且可以通过社区的技能进行扩展。
OpenClaw 及其 LLM 可完全在 DGX Spark 上运行以保护您的数据隐私，并避免持续的云 API 费用。DGX Spark 非常适合此用途：它运行于 Linux 系统，可持续运行，并具有128GB内存。 您可以本地运行大模型，从而获得更高的准确率和更强大的性能。
您将完成
您将在 DGX Spark 上安装 OpenClaw，并通过 LM Studio 或 Ollama 连接到本地 LLM。您可以使用 OpenClaw Web UI 与智能体聊天，也可以按需连接通信渠道和技能模块。智能体和模型完全在您的 Spark 上运行——除非您添加云集成或外部集成，否则数据不会离开您的设备。
常见用例
私人秘书：OpenClaw 可以访问您的收件箱、日历和文件，帮助您管理日程、撰写回复、发送提醒和查找会议时间。
主动项目管理：通过电子邮件或短信查看项目状态，发送状态更新，跟进或发送提醒。
研究代理：结合网络搜索和本地文件，生成具有个性化上下文的报告。
安装助手：使用终端访问搜索应用程序/库、运行安装程序并调试错误（建议使用较大的型号）。
前置知识
Linux 终端和文本编辑器的基本使用
可选：如果您计划使用本地模型，需要熟悉 Ollama 或 LM Studio。
了解以下安全注意事项
重要提示：安全和风险
AI智能体可能会带来实际风险。请阅读 OpenClaw 的指南：OpenClaw 网关安全。
您将完成
您将在 DGX Spark 上安装 OpenClaw，并通过 LM Studio 或 Ollama 连接到本地 LLM。您可以使用 OpenClaw Web UI 与智能体聊天，也可以按需连接通信渠道和技能模块。智能体和模型完全在您的 Spark 上运行——除非您添加云集成或外部集成，否则数据不会离开您的设备。
主要风险：
数据泄露：个人信息或文件可能被泄露或被盗。
恶意代码：该智能体或相关工具可能会使您面临恶意软件或攻击的风险。
你无法完全消除所有风险；请自行承担使用风险。以下是关键安全措施：
强烈推荐：在专用或隔离系统（如一台干净的 DGX Spark 或虚拟机）上运行 OpenClaw，并且仅复制代理所需的数据。切勿在存储敏感数据的主工作站上运行此程序。
使用专用账户而不是您的主帐户；仅授予其所需的最低访问权限。
仅启用您信赖的技能最好是经过社区审核的技能。能够访问终端或文件系统的技能会显著增加风险。
关键：务必确保 OpenClaw 的 Web UI 以及任何消息渠道绝不在缺乏强身份验证的情况下暴露到公网。如果需要远程访问，请使用 SSH 隧道或 VPN。
如有可能，使用防火墙规则或网络隔离来限制互联网访问。
监测活动：定期查看智能体执行的日志和命令。
先决条件
运行 Linux 系统的 DGX Spark，已连接到的网络
通过终端（SSH 或本地）访问 Spark
对于本地 LLM：足够的 GPU 内存以支持您选择的模型（尺寸指引请参阅说明；DGX Spark 的 128GB 支持大参数 LLM 模型）
时间和风险
预计时间：安装和首次模型设置大约需要 30 分钟；模型下载时间取决于大小和网速（Qwen3.5-35B-A3B 大约 24GB，在较慢网络上可能需要更长时间）。
- 风险等级：中高智能体可以访问您配置的所有文件、工具和通道。如果您启用终端/命令执行功能或连接外部帐户，风险将显著增加。如果没有适当的隔离措施，此设置可能会泄露敏感数据或允许代码执行。务必遵守以上安全措施。
- 回滚：您可以停止 OpenClaw 网关，并通过相同的安装脚本或删除其目录来卸载它；如果需要，可以单独卸载 Ollama 或 LM Studio。
- 最后更新时间：2026 年 3 月 11 日
首次发布
警告：
继续之前，请查看“概述”中的安全风险。OpenClaw 是一款 AI 智能体，它可以访问您的文件、执行命令并连接到外部服务。数据泄露和恶意代码执行风险是真实存在的。强烈推荐：在隔离的系统或虚拟机上运行 OpenClaw，使用专用帐户（不是您的主帐户），并且未经身份验证，切勿将仪表板暴露给公共互联网。
第 1 步 – 在您的 DGX Spark 上安装 OpenClaw
在您的 DGX Spark 上，打开终端并运行官方安装脚本。这将把 OpenClaw 及其依赖项安装到您的 Linux 系统上。
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
依赖项下载完成后，OpenClaw 将显示安全警告。阅读风险提示；如果您接受这些风险，请使用箭头键进行选择 Yes 然后按回车键。
第 2 步 – 完成 OpenClaw 初始引导
请按以下步骤完成提示项：
Quickstart 与 Manual： 选择 Quickstart。
Model provider：如果使用本地模型（在 DGX Spark 上推荐使用）请滚动到列表底部并选择 Skip for now 稍后再配置模型。要使用云模型，请选择一个云服务提供商并按照其说明操作。
Filtering models by provider： 选择 All Providers 在下一个默认模型提示中，选择 Keep Current。
Communication channel：您可以连接一个通讯渠道（例如，消息传递）以便在离开电脑时使用机器人。或者选择 Skip for Now 稍后再进行配置。
Skills：建议目前选择 No。您可以在测试完基本功能后，稍后通过网页界面或 Clawhub 添加技能。
Homebrew：如果系统提示您安装 Homebrew，请选择 No。 Homebrew 仅适用于 macOS，Linux 系统不需要它。
Hooks：建议四项全选（boot-md, bootstrap-extra-files, command-logger & session-memory）以获得更佳体验。请注意，这可能会在本地记录数据；仅在您接受的情况下启用此功能。
Dashboard URL：终端将打印 OpenClaw 控制面板的 URL。保存此URL（以及显示的任何访问令牌，如有的话）。您需要它来打开 Web UI。
结束： 在最后提示完成安装时选择 Yes。
现在您可以使用安装程序中的 URL 和令牌在浏览器中打开 OpenClaw 控制面板。
第 3 步 - 选择并安装本地 LLM 后端
OpenClaw 可以通过 LM Studio（原始性能最佳，基于 Llama.cpp）或 Ollama 使用本地LLM（更简单，便于部署）。建议在 DGX Spark 上另开一个终端运行后端，这样网关和模型服务可以同时运行。
安装以下任意一种：
方案A – LM Studio
curl -fsSL https://lmstudio.ai/install.sh | bash
*完成LM Studio下载后， 需要重启当前的命令行窗口
选项 B – Ollama
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
第 4 步 - 选择并下载模型
模型越大，质量和能力通常越强。请尽可能释放 GPU 内存（避免其他 GPU 工作负载，仅启用所需功能）。DGX Spark 具有 128GB 统一内存因此可以运行大型模型，且仍有剩余空间。
按 GPU 内存大小推荐的模型：
GPU 内存
建议模型
模型尺寸
备注
8–12 GB
Qwen3-4B-Thinking-2507
约 2.5 GB
--
20-22 GB
GLM-4.7-Flash
约 19 GB
--
20-24 GB
Qwen3.5-35B-A3B Q4_K_M
约 24 GB
--
下载模型：
LM Studio
lms get qwen/qwen3.5-35b-a3b
Ollama
ollama pull qwen3.5:35b
（请根据你在上表中的选择替换对应模型名，并相应调整 lms get 或者 ollama pull 指令。）
第 5 步 - 使用较大的上下文窗口运行模型
OpenClaw 在上下文窗口达 32K tokens 或更多时工作效果最佳。
LM Studio
lms load qwen/qwen3.5-35b-a3b --context-length 32768 # start lms server if not lms server start
Ollama
ollama run qwen3.5:35b
交互式提示出现后，设置上下文窗口：
>>> /set parameter num_ctx 32768
保持此终端（或进程）运行，以便模型保持加载状态。现在您可以与模型进行交互，或者按 Ctrl+D 退出交互模式，同时保持模型服务器运行。
提示：
如果您看到内存不足 (OOM) 错误：尝试使用较小的 context length（例如：16384或者切换到更小的模型。模型加载期间使用 nvidia-smi 命令监控内存。
第 6 步 - 配置 OpenClaw 以使用本地模型
如果您使用 LM Studio：
使用您喜欢的编辑器（例如 .txt）打开 OpenClaw 配置文件。nano，vim （或图形编辑器）。配置路径为：
~/.openclaw/openclaw.json
例如使用 nano：
nano ~/.openclaw/openclaw.json
添加或更新 models 配置段，使其包含 LM Studio provider，注意openclaw.json在完成安装后默认已有配置段 wizard，agents，tools，commands，session，hooks，gateway 以及 meta，插入models 配置段需要保持相同缩进格式。例如 qwen/qwen3.5-35b-a3b（DGX Spark）：
"models": { "mode": "merge", "providers": { "lmstudio": { "baseUrl": "http://localhost:1234/v1", "apiKey": "lmstudio", "api": "openai-responses", "models": [ { "id": "qwen/qwen3.5-35b-a3b", "name": "qwen/qwen3.5-35b-a3b", "reasoning": false, "input": ["text"], "cost": { "input": 0, "output": 0, "cacheRead": 0, "cacheWrite": 0 }, "contextWindow": 32768, "maxTokens": 4096 } ] } } }
若使用 Qwen3-4B-Thinking-2507 或者其他模型，请保持相同结构，只把 id 和 name 改成实际加载的模型名(比如 qwen/qwen3-4b-thinking-2507）。 如果需要可以调整参数例如 contextWindow，maxTokens 以及 reasoning=True（qwen3-4b-thinking-2507支持）。
如果您使用 Ollama：
ollama launch openclaw
在交互界面，选择需要的模型（qwen3.5:35b），并同意 Ollama 对 openclaw.json 文件的更改
如果 OpenClaw 网关已经在运行，应该会自动应用新的配置。您可以添加 --config 在尚未启动网关的情况下进行配置。
第 7 步 - 验证设置
在浏览器中打开 OpenClaw 控制面板 URL（如果需要，请使用访问令牌）。
开始新建对话并发送一条信息。
如果收到智能体回复，则说明设置成功。
您还可以询问 OpenClaw 它正在使用哪个模型。在网关聊天界面中，您可以通过输入以下内容来切换模型：/model MODEL_NAME。
第 8 步 - （可选）添加技能并了解更多
错误
原因
修复
OpenClaw dashboard URL not loading
网关未运行或主机/端口错误
重启 OpenClaw 网关：对于 Ollama，请运行 ollama launch openclaw 重启已配置的网关。若使用 LM Studio，可通过 LM Studio 用户界面重启 OpenClaw 网关，或重启 OpenClaw 服务/容器。验证：使用 pgrep -f openclaw 或 ps aux 检查网关进程是否正在运行
"Connection refused" to model (e.g. localhost:1234 or Ollama port)
LM Studio 或 Ollama 未运行，或端口错误
在单独的终端中启动模型（lms load ... 或 ollama run ...）并确保端口 openclaw.json 中配置的端口正确（LM Studio 通常为 1234，Ollama 通常为 11434）
OpenClaw says no model available
模型提供方未配置或模型未加载
如使用 LM Studio，~/.openclaw/openclaw.json 中添加 models 配置。对于 Ollama，运行 ollama launch openclaw，请确保模型已加载/正在运行。
Out-of-memory or very slow inference on DGX Spark
模型过大，超出可用 GPU 内存或其他 GPU 工作负载的限制
释放 GPU 内存（关闭其他应用程序）、选择较小的型号，或使用 nvidia-smi 检查内存使用情况
Install script fails or dependencies missing
Linux 系统缺少系统软件包
安装 curl 和任何必需的构建工具；最新要求请参阅 OpenClaw 文档
Config changes not applied
网关未重新加载。
重启 OpenClaw 网关以重新加载 ~/.openclaw/openclaw.json