面向消费者互联网的开发者资源

NVIDIA Maxine

NVIDIA Maxine 是一款完全加速的平台 SDK，供视频会议服务开发者构建和部署支持 AI 的功能，以在云中使用先进模型。Maxine 包括用于 NVIDIA 研究推出的最新创新（例如面部对齐、注视校正、面部重新照明和实时翻译，以及超分辨率、噪音消除、隐藏式字幕和虚拟助理等）的 API。

NVIDIA DeepStream

使用 NVIDIA DeepStream SDK，您可以构建和部署支持 AI 的智能视频分析 (IVA) 应用程序和服务。DeepStream 提供采用安全传输层协议 (TLS) 的多平台可扩展框架，在边缘进行部署以及连接到任何云。

迁移学习工具包

NVIDIA 迁移学习工具包使您能够为智能视频分析 (IVA) 和计算机视觉应用程序创建准确高效的 AI 模型，而无需具备 AI 框架方面的专业知识。构建智能视觉 AI 应用程序和服务的开发者、研究人员和软件合作伙伴可以将自己的数据用于调优预训练模型，免去了从头开始训练的麻烦。

TAO