NVIDIA GeForce Experience™ 是一个 GeForce 配套应用程序，包含先进的驱动和优化的游戏设置。

DirectX 是一个 Microsoft 图形 API，用于开发实时图形，同时还能够整合 NVIDIA RTX 技术。

NVIDIA RTX™ 直接照明 (RTXDI) 可自动渲染数百万逼真的动态光源和阴影。

NVIDIA 深度学习超级采样 (DLSS) 是一种深度学习神经网络，能够提升帧率并生成清晰的图像。

NVIDIA RTX 内存实用程序 (RTXMU) 可减少光线追踪引起的 GPU 显存占用。

NVIDIA 高级水平环境光遮蔽 (HBAO+) 可即时渲染物体周围的逼真阴影效果。

NVIDIA HairWorks 支持先进的模拟和渲染技术，可呈现更蓬松茂盛的毛发和皮毛。

Nsight NVIDIA Nsight™ 是一个应用程序集合，用于构建、调试、分析和开发利用 NVIDIA 硬件的软件。 详细了解 Nsight

PhysX NVIDIA® PhysX® 是一款可扩展的多平台物理模拟解决方案，能够为工业模拟提供高性能和精度。 详细了解 PhysX

实时降噪器 NVIDIA 实时降噪器 (NRD) 是一种降噪技术，用于处理照明、阴影和光线追踪源产生的图像噪声。 详细了解 NRD