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NVIDIA 游戏技术

NVIDIA 工具、SDK 和合作伙伴引擎携手合作，生成新一代利用 AI 和光线追踪的令人惊叹的实时内容。




DLSS

深度学习超级采样

NVIDIA 深度学习超级采样 (DLSS) 是一种深度学习神经网络，能够提升帧率并生成清晰的图像。

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RTXDI 书架场景

直接照明

NVIDIA RTX™ 直接照明 (RTXDI) 可自动渲染数百万逼真的动态光源和阴影。

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Microsoft DirectX

DirectX

DirectX 是一个 Microsoft 图形 API，用于开发实时图形，同时还能够整合 NVIDIA RTX 技术。

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NVIDIA GeForce Experience

GeForce Experience

NVIDIA GeForce Experience™ 是一个 GeForce 配套应用程序，包含先进的驱动和优化的游戏设置。

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GeForce Experience

RTXGI 博物馆场景

全局照明

NVIDIA RTX 全局照明 (RTXGI) 可使用精确的间接照明来即时渲染多反弹照明。

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NVIDIA HairWorks

HairWorks

NVIDIA HairWorks 支持先进的模拟和渲染技术，可呈现更蓬松茂盛的毛发和皮毛。

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HBAO

高级水平环境光遮蔽

NVIDIA 高级水平环境光遮蔽 (HBAO+) 可即时渲染物体周围的逼真阴影效果。

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RTXMU 街景

内存实用程序

NVIDIA RTX 内存实用程序 (RTXMU) 可减少光线追踪引起的 GPU 显存占用。

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NVIDIA Nsight

Nsight

NVIDIA Nsight™ 是一个应用程序集合，用于构建、调试、分析和开发利用 NVIDIA 硬件的软件。

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PhysX

PhysX

NVIDIA® PhysX® 是一款可扩展的多平台物理模拟解决方案，能够为工业模拟提供高性能和精度。

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“看门狗：军团 (Watch Dogs: Legion)”中的 NRD

实时降噪器

NVIDIA 实时降噪器 (NRD) 是一种降噪技术，用于处理照明、阴影和光线追踪源产生的图像噪声。

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NVIDIA Reflex

Reflex

NVIDIA Reflex 是一套用于测量、分析和降低系统延迟的技术。

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NVIDIA Texture Tools Exporter

Texture Tools Exporter

NVIDIA Texture Tools Exporter 能够直接从图像来源创建高度压缩的纹理文件。

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Exporter

Unity 中的“永劫无间 (Naraka Bladepoint)”

Unity

Unity 是由 Unity Technologies 开发的一款实时开发平台，用于打造交互式 2D 和 3D 体验。

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虚幻引擎中使用 RTX 的“堡垒之夜 (Fortnite)”

虚幻引擎

虚幻引擎是一款由 Epic Games 开发的实时 3D 创作平台，用于打造逼真的视觉效果和沉浸式体验。

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虚幻引擎

Vulkan

Vulkan

Vulkan 是 Khronos Group 创建的新一代图形和计算开放标准 API，可对现代 GPU 实现跨平台高效访问。

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NVIDIA WaveWorks

WaveWorks

NVIDIA WaveWorks 能够为交互式应用程序实现电影级海洋模拟。

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Unity 中的“永劫无间 (Naraka Bladepoint)”

Unity

Unity 是由 Unity Technologies 开发的一款实时开发平台，用于打造交互式 2D 和 3D 体验。

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虚幻引擎中使用 RTX 的“堡垒之夜 (Fortnite)”

虚幻引擎

虚幻引擎是一款由 Epic Games 开发的实时 3D 创作平台，用于打造逼真的视觉效果和沉浸式体验。

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DLSS

深度学习超级采样

NVIDIA 深度学习超级采样 (DLSS) 是一种深度学习神经网络，能够提升帧率并生成清晰的图像。

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“看门狗：军团 (Watch Dogs: Legion)”中的 NRD

实时降噪器

NVIDIA 实时降噪器 (NRD) 是一种降噪技术，用于处理照明、阴影和光线追踪源产生的图像噪声。

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RTXDI 书架场景

直接照明


NVIDIA RTX™ 直接照明 (RTXDI) 可自动渲染数百万逼真的动态光源和阴影。

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RTXD
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RTXGI 博物馆场景

全局照明


NVIDIA RTX 全局照明 (RTXGI) 可使用精确的间接照明来即时渲染多反弹照明。

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RTXGI
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HBAO+

Horizon Based Ambient Occlusion Plus（高级水平环境光遮蔽）

NVIDIA 高级水平环境光遮蔽 (HBAO+) 可即时渲染物体周围的逼真阴影效果。

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HBAO+
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DLSS

深度学习超级采样


NVIDIA 深度学习超级采样 (DLSS) 是一种深度学习神经网络，能够提升帧率并生成清晰的图像。

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DLSS
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内存实用程序 RTXMU

内存实用程序


NVIDIA RTX 内存实用程序 (RTXMU) 可减少光线追踪引起的 GPU 显存占用。

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RTXMU
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NVIDIA Reflex

Reflex


NVIDIA Reflex 是一套用于测量、分析和降低系统延迟的技术。

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REFLEX
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NVIDIA HairWorks

HairWorks


NVIDIA HairWorks 支持先进的模拟和渲染技术，可呈现更蓬松茂盛的毛发和皮毛。

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HAIRWORKS
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PhysX

PhysX


NVIDIA® PhysX® 是一款可扩展的多平台物理模拟解决方案，能够为工业模拟提供高性能和精度。

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PHYSX
NVIDIA WaveWorks

WaveWorks


NVIDIA WaveWorks 能够为交互式应用程序实现电影级海洋模拟。

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WAVEWORKS
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NVIDIA GeForce Experience

GeForce Experience


NVIDIA GeForce Experience™ 是一个 GeForce 配套应用程序，包含先进的驱动和优化的游戏设置。



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GeForce Experience
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NVIDIA Nsight

Nsight


NVIDIA Nsight™ 是一个应用程序集合，用于构建、调试、分析和开发利用 NVIDIA 硬件的软件。


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NVIDIA Texture Tools Exporter

Texture Tools Exporter


NVIDIA Texture Tools Exporter 能够直接从图像来源创建高度压缩的纹理文件。


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Tools Exporter

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Microsoft DirectX

DirectX


DirectX 是一个 Microsoft 图形 API，用于开发实时图形，同时还能够整合 NVIDIA RTX 技术。



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Vulkan

Vulkan


Vulkan 是 Khronos Group 创建的新一代图形和计算开放标准 API，可对现代 GPU 实现跨平台高效访问。


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虚幻引擎 4 中的光线追踪

“光明之下 (Stay in the Light)”的创作者和 RTX Unreal 的推广者 Richard Cowgill 将展示如何通过实时、光线追踪反射、全局照明、阴影等技术获得出色的效果。

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光线追踪基本原理

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通过实时设计可视化打破障碍

先进的建筑可视化公司 Neoscape、渲染软件领军企业 Chaos Group 和 NVIDIA 探索如何彻底改变可视化。

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