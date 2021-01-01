游戏开发
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NVIDIA 游戏技术
NVIDIA 工具、SDK 和合作伙伴引擎携手合作，生成新一代利用 AI 和光线追踪的令人惊叹的实时内容。
深度学习超级采样
NVIDIA 深度学习超级采样 (DLSS) 是一种深度学习神经网络，能够提升帧率并生成清晰的图像。
直接照明
NVIDIA RTX™ 直接照明 (RTXDI) 可自动渲染数百万逼真的动态光源和阴影。
DirectX
DirectX 是一个 Microsoft 图形 API，用于开发实时图形，同时还能够整合 NVIDIA RTX 技术。
GeForce Experience
NVIDIA GeForce Experience™ 是一个 GeForce 配套应用程序，包含先进的驱动和优化的游戏设置。
全局照明
NVIDIA RTX 全局照明 (RTXGI) 可使用精确的间接照明来即时渲染多反弹照明。
HairWorks
NVIDIA HairWorks 支持先进的模拟和渲染技术，可呈现更蓬松茂盛的毛发和皮毛。
高级水平环境光遮蔽
NVIDIA 高级水平环境光遮蔽 (HBAO+) 可即时渲染物体周围的逼真阴影效果。
内存实用程序
NVIDIA RTX 内存实用程序 (RTXMU) 可减少光线追踪引起的 GPU 显存占用。
Nsight
NVIDIA Nsight™ 是一个应用程序集合，用于构建、调试、分析和开发利用 NVIDIA 硬件的软件。
PhysX
NVIDIA® PhysX® 是一款可扩展的多平台物理模拟解决方案，能够为工业模拟提供高性能和精度。
实时降噪器
NVIDIA 实时降噪器 (NRD) 是一种降噪技术，用于处理照明、阴影和光线追踪源产生的图像噪声。
Reflex
NVIDIA Reflex 是一套用于测量、分析和降低系统延迟的技术。
Texture Tools Exporter
NVIDIA Texture Tools Exporter 能够直接从图像来源创建高度压缩的纹理文件。
Unity
Unity 是由 Unity Technologies 开发的一款实时开发平台，用于打造交互式 2D 和 3D 体验。
虚幻引擎
虚幻引擎是一款由 Epic Games 开发的实时 3D 创作平台，用于打造逼真的视觉效果和沉浸式体验。
Vulkan
Vulkan 是 Khronos Group 创建的新一代图形和计算开放标准 API，可对现代 GPU 实现跨平台高效访问。
WaveWorks
NVIDIA WaveWorks 能够为交互式应用程序实现电影级海洋模拟。
Unity
Unity 是由 Unity Technologies 开发的一款实时开发平台，用于打造交互式 2D 和 3D 体验。
虚幻引擎
虚幻引擎是一款由 Epic Games 开发的实时 3D 创作平台，用于打造逼真的视觉效果和沉浸式体验。
全局照明
NVIDIA RTX 全局照明 (RTXGI) 可使用精确的间接照明来即时渲染多反弹照明。
Horizon Based Ambient Occlusion Plus（高级水平环境光遮蔽）
NVIDIA 高级水平环境光遮蔽 (HBAO+) 可即时渲染物体周围的逼真阴影效果。
内存实用程序
NVIDIA RTX 内存实用程序 (RTXMU) 可减少光线追踪引起的 GPU 显存占用。
Reflex
NVIDIA Reflex 是一套用于测量、分析和降低系统延迟的技术。
HairWorks
NVIDIA HairWorks 支持先进的模拟和渲染技术，可呈现更蓬松茂盛的毛发和皮毛。
PhysX
NVIDIA® PhysX® 是一款可扩展的多平台物理模拟解决方案，能够为工业模拟提供高性能和精度。
WaveWorks
NVIDIA WaveWorks 能够为交互式应用程序实现电影级海洋模拟。
GeForce Experience
NVIDIA GeForce Experience™ 是一个 GeForce 配套应用程序，包含先进的驱动和优化的游戏设置。
Nsight
NVIDIA Nsight™ 是一个应用程序集合，用于构建、调试、分析和开发利用 NVIDIA 硬件的软件。
Texture Tools Exporter
NVIDIA Texture Tools Exporter 能够直接从图像来源创建高度压缩的纹理文件。
DirectX
DirectX 是一个 Microsoft 图形 API，用于开发实时图形，同时还能够整合 NVIDIA RTX 技术。
Vulkan
Vulkan 是 Khronos Group 创建的新一代图形和计算开放标准 API，可对现代 GPU 实现跨平台高效访问。
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开发者资源
NVIDIA 开发者计划提供了在各种 NVIDIA 技术平台上成功构建应用程序所需的高级工具和培训课程。您可以借此访问数百种 SDK，还能通过我们的社区论坛建立一个志同道合的开发者圈子，另外还有其他许多好处。
技术培训
NVIDIA 深度学习培训中心 (DLI) 提供 AI、加速计算和加速数据科学方面的实操培训，支持您解决实际问题。该培训由云端 GPU 提供动力支持，提供自定进度式在线课程或者讲师指导式直播研讨会。
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