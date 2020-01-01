面向公共事业部门的开发者资源

机器人领域中的基础语言学习，演示者：Booz Allen Hamilton 研究科学家 Luke Richards 将概要介绍 BAH 和巴尔的摩县马里兰大学为进一步提高机器人客服学习自然语言的能力而开展的工作，以及 NVIDIA 在推进基础语言学习和机器人学交叉领域的研究方面的重要作用。

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适用于智能分析的边缘计算 由空军研究实验室在 2020 年 GPU 技术大会上演示，您可以借此了解克服传统计算架构局限性的新型边缘计算技术，这些技术能支持在空军的战术情报平台上快速采用基于 AI 和机器学习的实时大数据分析和融合能力。

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为联邦政府应用程序开发计算机视觉解决方案 由 SFL Scientific 在 2020 年 GPU 技术大会上演示，展示了先进的计算机视觉技术如何成为实时检查大量数据的重要中坚力量。探索如何验证机器和深度学习模型、优化其长期性能，以及如何将输出集成到敏感工作流程和生产级管道中。

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