什么是 CAE？

计算机辅助工程 (CAE) 包含各种数值方法，例如计算流体动力学、有限元分析和电磁分析，其主要目标是帮助工程师和科学家研究和开发汽车、飞机和消费品等产品。这些方法的核心通常是通过直接或迭代线性求解器求解某种形式的偏微分方程 (PDE) 。NVIDIA CUDA-X™ 库为 CAE 开发者提供核心构建块，以加速其 CAE 应用。