计算机辅助工程 (CAE) 包含各种数值方法，例如计算流体动力学、有限元分析和电磁分析，其主要目标是帮助工程师和科学家研究和开发汽车、飞机和消费品等产品。这些方法的核心通常是通过直接或迭代线性求解器求解某种形式的偏微分方程 (PDE) 。NVIDIA CUDA-X™ 库为 CAE 开发者提供核心构建块，以加速其 CAE 应用。
NVIDIA Warp 是一个开发者框架，用于在 Python 中构建和加速数据生成和空间计算。Warp 让程序员能够轻松编写用于 CAE 和机器学习的基于内核的程序。Warp 支持 PyTorch、JAX、PhysicsNeMo 和 NVIDIA Omniverse™ 库。
NVIDIA CUDA-X 基于 CUDA® 构建，是一系列库的集合，可在计算密集型应用领域 (包括 AI 和 CAE) 中提供显著的性能提升，用于解决稀疏和密集线性代数等常见任务。
NVIDIA cuBLAS 是适用于 AI 和科学计算应用的加速计算库。cuBLAS 包含 API 扩展，可提供嵌入式行业标准 BLAS API 和 GEMM API，并支持针对 NVIDIA 架构高度优化的融合。
NVIDIA cuSPARSE 通过 GPU 加速的基本线性代数例程为 AI 和 HPC 应用提供高性能 API。cuSPARSELt 主机 API 通过 JIT LTO 提供结构化稀疏支持和无调用开销。
NVIDIA cuDSS 是 GPU 加速的稀疏矩阵线性求解器库。cuDSS 提供高性能的重排序、分解和求解功能，并支持各种矩阵类型和数字。凭借单 GPU、多 GPU 和多 GPU 多节点支持，cuDSS 可支持各种 CAE 用例。
AmgX 是一个完全 GPU 加速的核心求解器库，可加速 CAE 模拟中通常需要大量计算的线性求解器部分。该库非常适合隐式非结构化模拟，可提供热门的 Krylov 方法和预处理函数，包括代数多网格。
借助 NVIDIA 在加速基础设施、企业级软件和 AI 模型方面的全栈创新，转变设计和仿真流程。AI 加速的数字孪生支持实时交互式设计，让工程师能够立即看到设计对关键性能指标的影响。这可加速设计工作流程，以更低的总体成本加快生产、提高准确性、效率和基础设施性能。