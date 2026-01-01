CLI 编程智能体
创建本地 CLI 编程智能体
基本理念
使用 Ollama 打开 DGX Spark 运行本地编码模型并连接 CLI 编码智能体。这个 playbook 支持一个选项：OpenCode。每个智能体与 Ollama 的内置连接启动方法 (ollama launch)，因此您可以 无需环境变量、提供商配置文件或外部云 API。
选择您的 CLI 智能体
选择与您要使用的 CLI 智能体相匹配的选项卡：
OpenCode：直接从 Ollama 启动的开源 CLI。
您将完成的任务
您将运行本地编码模型 (Qwen3.6) 在配备 Ollama 的 DGX Spark 上启动使用单个命令选择 CLI 智能体，端到端完成一个小的编码任务。
开始之前需要了解的内容
熟悉 Linux 命令行基础知识
具备运行基于终端的工具和编辑器的经验
熟悉 Python 进行简短的编码任务
预备知识
使用 DGX Spark 和 NVIDIA DGX OS 7.3.1 (基于 Ubuntu 24.04.4 LTS)
可通过互联网下载模型权重
Ollama v0.15 或更高版本 (对于 ollama launch)
GPU 显存取决于您选择的 Qwen3.6 版本：
qwen3.6:latest ( 35B-a3b，MoE) – 约 24GB，256K 上下文
qwen3.6:35b-a3b - mtp-q4_K_M - 约 22GB
qwen3.6:35b-a3b-q8_0 - ~ 39GB，更高质量的量子
qwen3.6:35b-a3b-bf16 - 约 71GB，全精度 (适合 Spark 的统一内存)
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时间和风险
时长：约 15-25 分钟 (主要是模型下载时间)
风险级别：低
如果网络连接不稳定，大型模型下载可能会失败
低于 0.15 的 Ollama 版本不支持 ollama launch
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回滚：停止 Ollama 并删除下载的模型 ~/.ollama/models
上次更新时间：2026 年 4 月 16 日
切换到 ollama launch 并将默认模型升级到 Qwen3.6
第 1 步：确认您的环境
说明：在安装任何内容之前，请验证操作系统版本和 GPU 是否可见。
cat /etc/os-release | head -n 2 nvidia-smi
预期输出应显示 Ubuntu 24.04.4 LTS ( DGX OS 7.3.1 基准版本) 和检测到的 GPU。
第 2 步：安装或更新 Ollama
说明：安装 Ollama 或者确保它是最新的 ollama launch。
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh ollama --version
如果已安装 Ollama，只需验证版本即可：
ollama --version
预期输出应显示 Ollama v0.15 或更新版本。
第 3 步：Pull Qwen3.6
说明：下载 Qwen3.6 模型权重。
ollama pull qwen3.6
如果您需要不同的内存占用空间或精度，可以选择以下变体：
ollama pull qwen3.6:35b-a3b-mtp-q4_K_M # MTP-enabled Q4_K_M build for local Ollama on DGX Spark (~21.7GB) ollama pull qwen3.6:35b-a3b-q8_0 # Higher-quality 8-bit quant (~39GB) ollama pull qwen3.6:35b-a3b-bf16 # Full precision (~71GB)
预期输出应显示 qwen3.6 在 ollama list。
第 4 步：测试本地推理 (可选)
说明：运行快速提示以确认模型加载。
ollama run qwen3.6
尝试以下提示：
Write a short README checklist for a Python project.
预期输出应显示模型响应。完成后，输入 /bye 或按 Ctrl+D 退出，然后继续。
第 5 步：使用 Ollama 启动 OpenCode
说明：使用 Ollama 的内置启动方法开始 OpenCode 与本地模型进行对比。无需 opencode.json 提供配置设置。
ollama launch opencode --model qwen3.6
如果您想在不立即启动的情况下预配置 OpenCode：
ollama launch opencode --config
预期输出应显示 OpenCode，首先 Ollama 预先选定为提供程序，然后 Qwen3.6 作为模型。Qwen3.6 默认附带 256K 上下文窗口。
第 6 步：完成一项小型编码任务
说明：创建一个小型存储库，让 OpenCode 实现函数并进行测试。
mkdir -p ~/cli-agent-demo cd ~/cli-agent-demo printf 'def add(a, b):\n """Return the sum of a and b."""\n pass\n' > math_utils.py printf 'import math_utils\n\n\ndef test_add():\n assert math_utils.add(1, 2) == 3\n' > test_math_utils.py
如果您尚未安装 pytest：
python3 -m venv .venv source .venv/bin/activate python3 -m pip install -U pytest
在 OpenCode 中：
Please implement add() in math_utils.py and make sure the test passes.
运行测试：
python3 -m pytest -q
预期输出应显示测试通过情况。完成后，运行 deactivate 退出虚拟环境。
第 7 步：清理和回滚
说明：删除模型并在不再需要服务时停止服务。
要停止该服务，请执行以下操作：
sudo systemctl stop ollama
警告：
这将删除下载的模型文件。
ollama rm qwen3.6
第 8 步：后续步骤
试用qwen3.6:35b-a3b-mtp-q4_K_M 或 bf16 不同质量 / VRAM 权衡的变体
在多文件更改或测试生成任务中使用 OpenCode
在更大的代码库上探索完整的 256K 上下文窗口
|
症状
|
原因
|
修复
|
ollama: command not found
|
未安装 Ollama 或 PATH 未更新
|
重新运行 curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh 打开一个新 shell
|
ollama launch 报告未知命令
|
Ollama 的版本低于 v0.15
|
更新 Ollama： curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
|
模型加载失败，并显示版本错误或 HTTP 412
|
Ollama 版本对模型来说太旧了
|
更新 Ollama： curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
|
model not found 启动代理时
|
未提取模型
|
运行 ollama pull qwen3.6 然后重试
|
connection refused 本地主机：11434
|
Ollama 服务未运行
|
从开始 ollama serve 或 sudo systemctl start ollama
|
ollama launch 立即退出
|
智能体集成初始化失败
|
重新运行 ollama launch ；如果问题仍然存在，请检查 journalctl -u ollama
|
响应速度缓慢或 OOM 错误
|
模型变体过大，GPU 显存无法满足需求
|
切换到 qwen3.6:35b-a3b-nvfp4 或关闭其他 GPU 工作负载
|
python3 -m pip install -U pytest 报告 externally-managed-environment
|
Ubuntu 24.04 可保护系统 Python 环境
|
首先创建并激活虚拟环境： python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
|
ollama pull 报告模型标签是分片 GGUF
|
Ollama 不支持所选模型标签
|
使用步骤 3 中的 Qwen3.6 命令，而不是分片 GGUF 标签
|
ollama run 失败 CUDA error: context is destroyed 多 GPU 系统上
|
Ollama 正在混合 GPU 拓扑上进行初始化
|
将 Ollama 固定到一个 GPU 上。对于前景测试，请运行 CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 ollama serve；对于系统服务，请添加 Environment="CUDA_VISIBLE_DEVICES=0" 连接到 Ollama systemd 下拉列表，然后重启 Ollama
注意
DGX Spark 采用统一内存架构 (UMA) ，可实现动态内存共享 在 GPU 和 CPU 之间切换。如果您看到显存压力，请使用以下命令刷新缓冲区缓存：
sudo sh -c 'sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches'