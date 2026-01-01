构建视频搜索和摘要 (VSS) 智能体
在 Spark 上运行 VSS Blueprint
基本理念
部署 NVIDIA 的视频搜索和总结 (VSS) AI Blueprint，构建智能视频分析系统，将视觉语言模型、大语言模型和检索增强生成技术相结合。该系统通过视频摘要、问答和实时警报，将原始视频内容转换为可操作的实时见解。您将设置完全本地的 Event Reviewer 部署，或使用远程模型端点进行混合部署。
您将完成的任务
您将在采用 Blackwell 架构的 NVIDIA Spark 硬件上部署 NVIDIA VSS AI Blueprint，并在两种部署场景中进行选择：VSS Event Reviewer (使用 VLM 工作流实现完全本地部署) 或 Standard VSS (使用远程 LLM/ 嵌入端点进行混合部署) 。这包括设置 Alert Bridge、VLM Pipeline、Alert Inspector UI、Video Storage Toolkit 和可选的 DeepStream CV Pipeline，以实现自动视频分析和事件审查。
开始之前需要了解的内容
使用 NVIDIA Docker 容器和容器注册表
设置具有共享网络的 Docker Compose 环境
管理环境变量和身份验证令牌
基本了解视频处理和分析工作流程
预备知识
采用 ARM64 架构和 Blackwell GPU 的 NVIDIA Spark 设备
DGX 操作系统 (建议：7.4.0 或更高版本)
已安装驱动程序版本 580.95.05 或更高版本：nvidia-smi | grep "Driver Version"
已安装 CUDA 版本 13.0： nvcc --version
安装并运行的 Docker：docker --version && docker compose version
NVIDIA 容器工具包
【可选】适用于远程模型端点的 NVIDIA API 密钥 (仅限混合部署)
为视频处理提供足够的存储空间 (在 /tmp/)
辅助文件
VSS Blueprint GitHub 资源库 - 主要代码库和 Docker Compose 配置
VSS 官方文档 - 完整的系统文档
时间和风险
时长：初始设置 30 - 45 分钟，视频处理验证额外时间
风险：
容器启动可能需要大量资源且耗时，需要下载大量模型
如果共享网络已存在，则网络配置冲突
远程 API 端点可能存在速率限制或连接问题 (混合部署)
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回滚：使用以下命令停止所有容器 deploy/docker/scripts/dev-profile.sh down
上次更新时间：2026 年 6 月 17 日
更新所需的操作系统和驱动程序版本
支持带有 Cosmos Reason 2 VLM 的 VSS 3.2.0
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第 1 步：验证环境要求
检查您的系统是否满足硬件和软件要求必备软件。
# Verify driver version nvidia-smi | grep "Driver Version" # Expected output: Driver Version: 580.95.05 or higher # Verify CUDA version nvcc --version # Expected output: release 13.0 # Verify Docker is running docker --version && docker compose version # Verify NGC CLI installation: ngc --version
第 2 步：配置 Docker
要在不使用 sudo 的情况下轻松管理容器，您必须位于 docker 组。如果您选择跳过此步骤，则需要使用 sudo 运行 Docker 命令。 打开新终端并测试 Docker 访问。在终端中，运行：
docker ps
如果您看到权限被拒绝的错误 (例如尝试连接到 Docker 守护程序套接字时权限被拒绝) ，请将您的用户添加到 docker 组，这样您就不需要使用 sudo 运行命令。
sudo usermod -aG docker $USER newgrp docker
此外，配置 Docker，使其可以使用 NVIDIA 容器运行时。
sudo nvidia-ctk runtime configure --runtime=docker sudo systemctl restart docker #Run a sample workload to verify the setup sudo docker run --rm --runtime=nvidia --gpus all ubuntu nvidia-smi
第 3 步：克隆 VSS 存储库
从 NVIDIA 的公共 GitHub 克隆视频搜索和摘要存储库。
注意：如果系统上尚未安装 Git LFS
sudo apt-get install -y git-lfs && git lfs install
# Clone the VSS AI Blueprint repository git clone https://github.com/NVIDIA-AI-Blueprints/video-search-and-summarization.git cd video-search-and-summarization git checkout tags/v3.2.0 git lfs install git lfs pull
第 4 步：运行缓存清理脚本
启动系统缓存清理程序，以优化容器操作期间的内存使用量。
在下面提到的/usr/local/bin/sys-cache-cleaner.sh 中创建缓存清理脚本
sudo tee /usr/local/bin/sys-cache-cleaner.sh << 'EOF' #!/bin/bash # Exit immediately if any command fails set -e # Disable hugepages echo "disable vm/nr_hugepage" echo 0 | tee /proc/sys/vm/nr_hugepages # Notify that the cache cleaner is running echo "Starting cache cleaner - Running" echo "Press Ctrl + C to stop" # Repeatedly sync and drop caches every 3 seconds while true; do sync && echo 3 | tee /proc/sys/vm/drop_caches > /dev/null sleep 3 done EOF sudo chmod +x /usr/local/bin/sys-cache-cleaner.sh
在后台运行
# In another terminal, start the cache cleaner script. sudo -b /usr/local/bin/sys-cache-cleaner.sh
注意：
以上操作仅在当前会话中运行缓存清理程序，不会在重启时持续运行。要让缓存清理程序在重启时运行，请改为创建 systemd 服务。 要停止后台缓存清理程序，请执行以下操作：
sudo pkill -f sys-cache-cleaner.sh
第 5 步：选择部署场景
根据您的要求选择部署选项：
|
Deployment Scenario
|
VLM (Qwen/Qwen3-VL-8B-Instruct)
|
LLM
|
Standard VSS (Base)
|
Local
|
Remote
|
Standard VSS (Alert Verification)
|
Local
|
Remote
|
Standard VSS deployment (Real-Time Alerts)
|
Local
|
Remote
第 6 步：标准 VSS
标准 VSS (混合部署)
在此混合部署中，我们将使用来自 DGX Spark | NVIDIA 开发者。或者，您可以按照以下步骤中的说明配置自己的托管端点：VSS 远程 LLM 部署指南。
6.1 启动标准 VSS 部署
标准 VSS 部署 (基本) 标准 VSS 部署 (警报验证) 标准 VSS 部署 (实时警报)
使用镜像网站
# Download your model using mirror site # Note: Do not use port 8000 or 3000 # Example docker run -it \ --gpus all \ -p <your_port>:8000 \ -e NIM_SDK_MAX_PARALLEL_DOWNLOAD_REQUESTS=3 \ -e NIM_SDK_MAX_PARALLEL_FILE_REQUESTS=3 \ resource.turingcm.com/qwen/qwen3.5-35b-a3b-spark-nim:latest # Set NGC CLI API key # Note: No real NGC credential is needed here; any non-empty value is acceptable. # Example export NGC_CLI_API_KEY='dummy' # Set LLM_ENDPOINT_URL export LLM_ENDPOINT_URL=http://localhost:<your_port> # Start Standard VSS (Base) deploy/docker/scripts/dev-profile.sh up -p base -H DGX-SPARK --use-remote-llm --llm-model-type openai --llm <REMOTE LLM MODEL NAME> --vlm <LOCAL VLM MODEL NAME> # Start Standard VSS (Alert Verification) deploy/docker/scripts/dev-profile.sh up -p alerts -m verification -H DGX-SPARK --use-remote-llm --llm-model-type openai --llm <REMOTE LLM MODEL NAME> --vlm <LOCAL VLM MODEL NAME> # Start Standard VSS (Real-Time Alerts) deploy/docker/scripts/dev-profile.sh up -p alerts -m real-time -H DGX-SPARK --use-remote-llm --llm-model-type openai --llm <REMOTE LLM MODEL NAME> --vlm <LOCAL VLM MODEL NAME>
注意：
在提取容器并初始化服务时，此步骤将需要几分钟时间。VSS 后端需要额外的启动时间。 在部署前设置以下环境变量： NGC_CLI_API_KEY - (必填项) NGC API 密钥，用于提取图像和部署 * LLM_ENDPOINT_URL - (使用时必需) --use-remote-llm ) 远程 LLM 的基本 URL NVIDIA_API_KEY - (可选) 适用于需要它的远程 LLM/ VLM 端点 OPENAI_API_KEY - (可选) 适用于需要它的远程 LLM/ VLM 端点 VLM_CUSTOM_WEIGHTS - (可选) 自定义权重目录的绝对路径
将这些附加标志传递给 deploy/docker/scripts/dev-profile.sh 对于远程 LLM 模式：* --use-remote-llm - (必填项) 使用远程 LLM，读取基础 URL LLM_ENDPOINT_URL 在环境中 * --llm - (必填项) 远程 LLM 模型名称 (例如：nvidia/Qwen3-30B-A3B-FP4)。强烈建议用于警报工作流程 (验证和实时)：使用 Qwen/Qwen3-VL-8B-Instruct。省略 --llm 可能会导致脚本使用远程端点返回的任何模型。
运行 deploy/docker/scripts/dev-profile.sh --help 获取受支持参数的完整列表。
使用镜像网站，仍需 NGC CLI API key，映射端口请避开 3000 和 8000
6.2 验证标准 VSS 部署
访问 VSS UI 以确认成功部署。常用 VSS 端点
# Test Agent UI accessibility # If running locally on your Spark device, use localhost: curl -I http://localhost:7777 # Expected: HTTP 200 response # If your Spark is running in Remote/Accessory mode, replace 'localhost' with the IP address or hostname of your Spark device. # To find your Spark's IP address, run the following command on the Spark terminal: hostname -I # Or to get the hostname: hostname # Then test accessibility (replace <SPARK_IP_OR_HOSTNAME> with the actual value): curl -I http://<SPARK_IP_OR_HOSTNAME>:7777
开放 http://localhost:7777 或 http://:7777 在浏览器中访问代理界面。
第 7 步：测试视频处理工作流程
根据您的部署，运行基本测试以验证视频分析工作流是否正常运行。
对于标准 VSS 部署
按照步骤操作单击此处导航至 VSS Agent UI。
第 8 步：清理和回滚
完全移除 VSS 部署并释放系统资源关注：
警告：
这将销毁所有已处理的视频数据和分析结果。
# For Standard VSS deployment deploy/docker/scripts/dev-profile.sh down
第 9 步：后续步骤
部署 VSS 后，您现在可以：
标准 VSS 部署：
在 7777 端口访问完整的 VSS 功能
测试视频和问答功能
配置知识图和图数据库
与现有的视频处理工作流集成
Tab Content
|
症状
|
原因
|
修复
|
Container fails to start with "pull access denied"
|
nvcr.io 凭据缺失或不正确
|
重新运行 docker login nvcr.io 具有有效凭据
|
Web interfaces not accessible
|
服务仍在启动或端口冲突
|
等待 2-3 分钟，检查 docker ps 容器状态
|
! Container qwen3-vl-8b-instruct Skipped: optional dependency "qwen3-vl-8b-instruct" failed to start
ValueError: Free memory ... is less than desired GPU memory utilization
|
qwen3-vl-8b-instruct 启动的默认 gpu-memory-utilization 为 0.85，会造成 OOM
|
检查 deploy/docker/services/nim/qwen3-vl-8b-instruct/compose.yml 内容，修改 gpu-memory-utilization 为合适的值
注意：
DGX Spark 采用统一内存架构 (UMA) ，可在 GPU 和 CPU 之间实现动态内存共享。 由于许多应用程序仍在更新以利用 UMA，您可能会遇到内存问题，即使在 DGX Spark 的内存容量。如果发生这种情况，请使用以下命令手动刷新缓冲区缓存：
sudo sh -c 'sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches'