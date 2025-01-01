Unsloth on DGX Spark

简化的界面：提供易于使用的 Notebook 和工具，因此用户可以用最少的样板文件微调模型。

量化和模型格式：支持动态量化 (4 位、16 位) 和 GGUF 格式，可在保持准确性的同时减少占用空间。

性能优先：它声称可以加快训练速度 (例如。与标准方法相比，在单 GPU 上速度提高 2%，在多 GPU 设置中速度提高 30%) ，并减少显存占用。

您将完成的任务

您将在 NVIDIA Spark 设备上设置 Unsloth，以优化大语言模型的微调，实现高达 2 倍的训练速度提升，并通过高效的 参数高效的微调方法，如 LoRA 和 QLoRA。