CUDA-X 库

NVIDIA CUDA-X 是一套功能强大的库，旨在为 AI 和高性能计算用例提供行业领先的 GPU 加速。它们为复杂算法提供了高度优化的实现，远远优于仅使用 CPU 的替代方案。此外，现已提供可移植的指令集和 skill，可扩展 AI 智能体的功能。