在 RTX PC 上加速和部署应用程序

借助 NVIDIA AI 推理管理器 (AIM)，将 AI 模型集成到应用程序中，以便在本地 RTX PC 和云推理中编排部署。 NVIDIA AIM 通过预配置 PC 的必要 AI 模型、引擎和依赖项，简化了 AI 集成的复杂性，并支持所有主要推理后端。开发者可以通过云中的 NVIDIA NIM 和本地执行模式 (通过 C++插件) 控制策略，以编排云端 API 端点，并通过内部和外部执行模式执行 TensorRT/TensorRT-LLM、ONNX Runtime 和 DirectML、Llama.cpp 等后端。AIM 目前可用于 抢先体验 开发者，请立即申请。