NVIDIA RTX AI 工具套件
NVIDIA RTX™ AI 工具套件是一套适用于 Windows 开发者的工具和 SDK，用于跨 RTX PC 和云端定制、优化和部署 AI 模型。通过端到端工作流程，开发者可以自定义开源模型、将模型大小缩减高达 3 倍，并将性能提升高达 4 倍，以便在其应用程序中无缝部署至 1 亿台 RTX AI PC。
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NVIDIA RTX AI 工具套件的优势
加速端到端工作流程
从模型自定义到优化再到 Windows PC 部署，通过 NVIDIA AI Workbench 管理的集成式 GPU 加速工作流程。
与开发者生态系统集成
使用 RTX AI 工具套件进行定制和优化的模型可以在 Jan.AI 和 OobaBooga 等热门生态系统工具中运行，并且兼容 LangChain 和 LlamaIndex 等框架。
针对出色性能进行优化
从各种推理后端 (包括 TensorRT10.0、TensorRT-LLM、DirectML、Llama.cpp 等) 中进行选择，以在 RTX 上获得出色的推理性能，并在 GPU、NPU 和 CPU 硬件之间实现兼容性。
随时随地部署
借助 NVIDIA AIM SDK，使用统一的应用程序 API，跨 PC 和云无缝部署优化的 AI 模型。
探索主要特性
编排模型调整
使用 AI Workbench 简化、组织和执行使用 HuggingFace Transformer 的专用工具和 SDK 的 AI 模型自定义。AI Workbench 可在您选择的基础架构 (无论是数据中心、云、RTX 工作站还是 PC) 上提供用户友好的界面。
优化和构建高效模型，以便在 RTX PC 上运行
使用 NVIDIA TensorRT 模型优化器，借助先进的量化技术将 AI 模型的内存占用量降低高达 3 倍，以便在配备先进量化技术的 PC 上运行。然后，使用 TensorRT 或 TensorRT Cloud 快速构建适用于任何目标 NVIDIA GPU 的优化引擎。这些组合技术可将推理性能提升高达 4 倍。您可以直接或通过 AI 工作台管理工作流。
在 RTX PC 上加速和部署应用程序
借助 NVIDIA AI 推理管理器 (AIM)，将 AI 模型集成到应用程序中，以便在本地 RTX PC 和云推理中编排部署。 NVIDIA AIM 通过预配置 PC 的必要 AI 模型、引擎和依赖项，简化了 AI 集成的复杂性，并支持所有主要推理后端。开发者可以通过云中的 NVIDIA NIM 和本地执行模式 (通过 C++插件) 控制策略，以编排云端 API 端点，并通过内部和外部执行模式执行 TensorRT/TensorRT-LLM、ONNX Runtime 和 DirectML、Llama.cpp 等后端。AIM 目前可用于 抢先体验 开发者，请立即申请。
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RTX AI 工具套件的实际应用
在此处观看 NVIDIA RTX AI 工具套件的端到端开发者演示，从模型开发到应用部署。此工作流程展示了使用 AI 工作台和 LlamaFactory 的模型开发工作流程，从使用 QLoRA 技术定制 Llama 3-7B 模型到使用 TensorRT 模型优化器量化模型检查点。应用部署阶段使用 NVIDIA AI 推理管理器 (AIM) SDK。
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NVIDIA AI 工作台
借助 NVIDIA AI Workbench，开发者和数据科学家可以在自己选择的基础架构 (从 RTX 笔记本电脑和工作站到数据中心和云) 上创建、协作和重现 AI 项目。AI Workbench 可为跨异构平台的 AI 工作负载提供简单的 GPU 工作站设置，以便进行实验、测试和原型设计。
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由 NVIDIA AI 加速的应用程序
DaVinci Resolve
DaVinci Resolve 借助 NVIDIA RTX AI 工具套件加速专业编辑软件中的实时调色、降噪、重构和图像增强。
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Topaz Labs
借助 NVIDIA RTX AI 工具套件，Topaz 在 RTX 系统上为其照片和视频 AI 应用实现了各种 AI 任务的出色性能，例如照片降噪、锐化、照片超分辨率、视频慢动作、视频超分辨率、视频稳定等。
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使用 NVIDIA AI 加速的示例工作流程
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NVIDIA Riva：使用语音 AI 进行转录、翻译和语音
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与 NVIDIA RTX AI 工具套件集成的合作伙伴
通过热门社区 LLM 框架体验 NVIDIA RTX AI 工具套件的功能。
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